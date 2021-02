Grave lutto per Dayane Mello: le parole di suo fratello Juliano sui social

Quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 si pensava che Dayane Mello non avrebbe avuto un lungo percorso davanti a sè e invece, la bella brasiliana, non solo è ancora dentro la casa ma è anche assoluta protagonista del reality. La Mello, grazie anche al grandissimo appoggio del pubblico che segue il reality dal Brasile, potrebbe persino vincerlo questo Grande Fratello VIP 5. Dal Brasile però oggi, arrivano drammatiche notizie per la Mello. Lei ancora probabilmente non lo sa ma suo fratello Juliano ha scritto sui social dando una notizia molto brutta. Un lutto ha colpito la famiglia di Dayane Mello.

Lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas

Con una storia sui social, Juliano ha scritto che la famiglia è stata colpita poche ore fa da un drammatico lutto. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto” ha scritto Juliano. Il fratello di Dayane, che la supporta sin dall’inizio di questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5, non ha aggiunto molto altro. Ha fatto sapere che sono in qualche modo sereni, perchè sanno che adesso il giovane è in un post migliore. Lucas, il fratello di Dayane Mello, aveva solo 27 anni. Una notizia drammatica quella che arriva dal Brasile e che probabilmente Dayane potrebbe apprendere nelle prossime ore. Non sappiamo quello che succederà, ma di certo è un dolore grandissimo che la famiglia della Mello sta provando in queste ore.

Juliano ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto in queste ore e invita anche tutti a riflettere su quanto la vita possa essere breve. Invia solo tanta positività a Dayane Mello, senza però dire se sua sorella sarà informata di quanto accaduto in Brasile.

Sui social tantissimi messaggi per Dayane Mello e per questo lutto che tutta la famiglia sta affrontando. Per ricordare Lucas, anche tante immagini che lo ritraggono al fianco della Mello. Nel frattempo molti spettatori del GF VIP 5 dicono di aver sentito che Dayane, nelle ultime ore, aveva proprio sognato Lucas, era in bicicletta con lui.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.