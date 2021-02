Il cantante mascherato 2 chi è giraffa: nomi e ipotesi

Continuano le investigazioni a caccia dei nomi, in attesa della seconda puntata de Il cantante mascherato 2 che si aprirà con lo spareggio tra un nuovo baby alieno e Pecorella. Oggi vi parliamo del costume di giraffa: chi si nasconde sotto le mentite spoglie di questo elegantissimo animale? Durante la messa in onda della prima puntata de Il cantante mascherato 2 molti spettatori hanno fatto il nome di Katia Ricciarelli, spiegando che la voce di giraffa era molto simile a quella della cantante lirica. Non solo, secondo molti fan de Il cantante mascherato 2, sotto farfalla si nasconde una donna non troppo alta, lo dimostrerebbe lo spazio della maschera dedicato ai suoi occhi. Ci sarebbero poi altre prove che dimostrerebbero il fatto che la persona che veste il costume di giraffa ha a che fare con il mondo della lirica: ad esempio anche il binocolo usato molto in teatro, proprio durante le rappresentazioni. Non solo, la Ricciarelli sarebbe anche una che nell’ambiente viene definita a quanto pare altezzosa, il che potrebbe corrispondere alla sua descrizione. In passato, quando era ancora sposata con Pippo Baudo, non ha mai amato il mondo del gossip, come ha detto negli indizi proprio giraffa. Le due cose quindi, potrebbero coincidere?

Il cantante mascherato 2: chi è giraffa?

Difficile capire davvero se sotto l’abito di giraffa e sotto il costume così prezioso ed elegante ci sia Katia Ricciarelli. Molti infatti fanno notare che la donna nascosta sotto questa maschera sia magra, lo dimostrerebbe il vitino che il vestito ha e che nel caso della siluette di Katia Ricciarelli, non corrisponderebbe, viste le sue forme, sia il seno che il giro vita. C’è da dire che in questa edizione del Cantante mascherato, dovrebbero esserci almeno due personaggi o anche tre, che hanno partecipato a fiction e film, visto l’elevato numero che viene citato a inizio programma. La Ricciarelli oltre a essere una grande artista si è impegnata negli ultimi anni molto anche nel cinema e nella tv per cui il suo nome, per restare in tema, non stonerebbe più di tanto. Ci sarebbe, secondo il pubblico che segue con passione questo programma, anche un altro dettaglio che lascerebbe pensare a Katia Ricciarelli: la passione per il ventaglio. L’abito di giraffa è tempestato di ventagli sulla gonna, questo sarebbe un prezioso indizio a detta di molti.

Un altro nome che viene fatto, è quello di Milena Vukotic che ha già partecipato a un programma di Milly Carlucci riscuotendo un enorme successo, parliamo chiaramente di Ballando con le stelle. Per molti dentro il vestito di giraffa potrebbe nascondersi la bravissima attrice; non conosciamo le sue doti canore, per cui potrebbe starci!

E per finire l’ultimo nome che circola in rete, è quello di Loretta Goggi che, essendo una vera e propria maestra della voce, potrebbe giocare moltissimo con i suoi e permettersi il lusso di cambiare anche in ogni puntata senza che nessuno riesca a capirci molto.

E secondo voi, chi si nasconde sotto il bellissimo costume di giraffa?