Lite tra Stefania Orlando e Giulia Salemi: falsa, bugiarda e chi più ne ha più ne metta (VIDEO)

C’era da immaginarsi che sarebbe successo e alla fine, dopo qualche frecciatina e qualche battuta, Giulia Salemi e Stefania Orlando hanno avuto un confronto. Ma i toni non sono stati proprio quelli di due persone che in modo pacato vogliono chiarire…Giulia ha iniziato a riflettere su quello che è successo in diretta e su tutte le clip che ha visto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5. In particolare a Giulia ha dato fastidio il siparietto della Orlando che va a parlare con Pierpaolo della nomination fatta. La Salemi oggi la definisce una scena patetica e da qui inizia quindi il confronto tra le due. In un primo momento la Orlando ha cercato di farle capire che non c’era nulla di che in quelle immagini, che si trattava di un momento scherzoso. “Sai benissimo che mandano in onda quello che vogliono” ha detto la Orlando a Giulia. Ma la Salemi non l’ha presa davvero bene, anzi.

La Orlando fa notare a Giulia che passa troppo tempo con Pierpaolo per cui non ha molto da dire con gli altri. Ricorda che è stata una delle prime a sostenere questo rapporto ma che le amicizie vanno coltivate nel tempo. La Salemi è convinta di aver investito nel rapporto con Stefania ma la Orlando non ci sta e cerca di farle capire che è lei che si è allontanata da quando sta con il Pretelli per cui non può aspettarsi poi determinate cose.

Vi lasciamo adesso ai video del confronto, per farvi anche una idea di quello che è successo questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello VIP 5.

Stefania Orlando e Giulia Salemi: il confronto

La discussione come potrete vedere dai video è poi degenerata

Un primo video

Babilonia vs Persia

Stefania: "Stai facendo quello che ha fatto Elisabetta quando mi sono permessa di dire qualcosa. Tu te ne freghi di noi"

Giulia: "Sei falsa. Stefania, sei una bugiarda"#sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/NQRdhons4p — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2021

Stefania a Giulia: "Anche se non ho usato questi termini, sei un po' una rompi. Se dire un'opinione quando ti chiamano vuol dire parlare alle spalle, allora ok" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/0omPzoeuna— Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2021

La discussione poi va avanti

Stefania: "Tu fai la vittima. Mi da fastidio. Non sei una vittima, ora ti fa comodo. Giulia, sei pesante. Che pesantezza" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/YFwuhgNMZO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2021

Sui social poi come sempre sono partiti i due schieramenti con le fazioni: da un lato chi sostiene Giulia Salemi, dall’altro chi si è invece schierato dalla parte di Stefania.