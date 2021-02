Il cantante mascherato 2 stasera il ritorno del Leone: novità per Milly Carlucci

Diciamolo pure, nel tentativo di create attesa e suspence si sta snaturando l’identità del Cantante mascherato. Questa seconda edizione non convince per ascolti e seppur la passata settimana la seconda puntata de Il cantante mascherato 2 ha sconfitto il GF VIP 5, gli ascolti non sono quelli di un grande show del sabato sera che dovrebbe brillare nel palinsesto, riuscendo a ottenere almeno, un certo risultato ( che corrisponde almeno al 22-23 di share e una media di oltre 4 milioni di spettatori). E così nel tentativo di acciuffare qualche spettatore in più bella puntata di questa sera, sul palco del Cantante mascherato 2 tornerà la maschera del leone. Si perde così tutto quello che lo scorso anno aveva caratterizzato la fortuna del programma: l’indagine settimanale per poi arrivare allo svelamento del venerdì.

Settimana scorsa ad esempio, Milly ha deciso di far rientrare in gioco Baby Alieno, dopo che i Ricchi e Poveri avevano deciso di ritirarsi. Delle altre maschere avevamo sentito parlare per due mesi, di questa invece, solo pochi minuti prima della puntata e durante lo show. Logico pensare che il pubblico abbia poi chiesto lo svelamento immediato…Il vero problema di questo format a nostro avviso resta la giuria e il fatto di aver dato spazio anche al pubblico, rallenta solo il ritmo, crea confusione e non aiuta in nessun modo.

Al momento quindi conosciamo le identità di Baby Alieno 2, Gigi e Ross, e Pecorella, Alessandra Mussolini.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni 12 febbraio 2021: il ritorno di Leone

Nella puntata di questa sera ascolteremo di nuovo Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Ma in questo appuntamento, come detto in precedenza, ci saranno delle novità. Accanto a Milly Carlucci, per contribuire alle indagini, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro? E le sorprese non sono finite: al termine di questa terza puntata un’altra maschera dovrà mostrare il suo vero volto.

Come sempre in giuria Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma, Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Appuntamento quindi a stasera con la terza puntata de Il cantante mascherato 2 come sempre su Rai 1 intorno alle 21,30.