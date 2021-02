Giulia Salemi fuori dal GF VIP 5 per un soffio: Pierpaolo Pretelli si sente in colpa

E alla fine a lasciare la casa del Grade Fratello VIP 5 è stata Giulia Salemi. In una lunghissima serata ricca di emozioni, scontri, sorprese e momenti di forte messa in discussione, alla fine il pubblico, che per oltre un giorno e mezzo non ha potuto votare, ha scelto di salvare Stefania Orlando, votando quindi per l’eliminazione di Giulia Salemi. L’influencer un po’ se lo aspettava, come lei stessa ha ammesso salutando il suo Pierpaolo dallo studio. Giulia sapeva che sarebbe stata una nomination tosta quella con Stefania ( in grande spolvero tra l’altro nella puntata in diretta il 19 febbraio 2021). Alla fine il 47% dei telespettatori ha scelto di salvare Giulia una percentuale comunque buonissima se si considerano voti come il 3 % arrivati anche in altre situazioni…

Il più dispiaciuto dall’uscita di Giulia Salemi è sicuramente Pierpaolo Pretelli che avrebbe voluto averla al suo fianco anche nella finale. Mancano solo dieci giorni è vero, fuori avranno tutto il tempo di godersi la loro storia. Ma a Pierpaolo questa uscita brucia per un altro motivo. Il lucano infatti si è sentito quasi in colpa per aver monopolizzato il tempo di Giulia e per averla allontanata dalle sue amicizie.

Il dispiacere di Pierpaolo Pretelli per l’eliminazione di Giulia Salemi

E cos’ anche salutandola in diretta, Pierpaolo si è in qualche modo scusato con Giulia che però gli ha detto di non avere nessun rimpianto; di essere felicissima perchè lei in casa ha trovato l’amore, una persona così bella che mai avrebbe pensato di conoscere. “Non avere sensi di colpa” ha ribadito la bella Giulia al suo Pierpaolo. La Salemi ha invitato poi il suo fidanzato a resistere: deve vincere, lo deve fare per lei, ma soprattutto per il piccolo Leo che si merita di vedere suo papà trionfare.

Giusto per rovinare il momento poi, abbiamo dovuto vedere l’ennesima clip, ben 5 mesi dopo da non crederci, dedicata a Elisabetta Gregoraci e alla sua amicizia speciale con Pierpaolo…Tra Giulia e Pier si parla di amore, di sentimenti di progetti seri, e il pubblico a casa deve ancora rivedere colei che si batteva colpetti sul petto e metteva paletti immischiata in questa storia…