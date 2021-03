Awed crolla in lacrime dopo la diretta dell’Isola: per Daniela Martani può stare da solo

La puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 29 marzo ha visto Awed e Vera Gemma da soli contro tutti. In settimana non si sono risparmiati commenti, litigate, frecciate. Ed era parecchio facile aspettarsi che il gruppo avrebbe nominato compatto uno dei due ( e se fosse rimasta Vera Gemma probabilmente sarebbero andati al voto entrambi). Awed non si aspettava forse l’uscita della sua amica, ha più volte detto nel corso della serata che il pubblico a casa vede e decide per il meglio. E così quando Vera è stata eliminata, la sua reazione è stata molto forte. Non solo, la serata è andata male visto che ha perso anche la prova leader per un soffio, con una super Angela Melillo che ha dominato nella prova del fuoco. E così tornato sulla spiaggia insieme ai suoi compagni, ha deciso subito di allontanarsi. Ha avuto un vero e proprio crollo emotivo e non ha nascosto le sue lacrime.

Gli altri componenti del gruppo sono sembrati comunque preoccupati da questa situazione. Gilles ha quindi suggerito ad Angela Melillo di andare a parlare con Awed, chiedendogli comunque di non isolarsi. E così Angela, con la sua collana da leader ha detto a Simone di non pensare che gli altri lo vogliano escludere e di ritornare a giocare insieme a loro.

Le parole di Daniela Martani contro Awed

Chi però non la pensa come Angela Melillo e come gli altri compagni, è Daniela Martani che non capisce perchè si debba chiedere ad Awed di “far pace”. La Martani fa notare che ha 24 anni, non è un ragazzino ed è giusto che cuocia nel suo brodo, se è quello che vuole.

Awed non era stato molto carino con Daniela ma in generale con nessuno. Le parole che ha usato ad esempio con Francesca Lodo sono state molto pesanti. Poteva forse anche avere una sua idea su Francesca, ma esprimerla decisamente in modo diverso. Si sa che in un reality non si debba andare tutti d’accordo, ed è giusto che sia così altrimenti sarebbe una noia mortale ma lo spettacolo lo si fa anche in modo diverso, con educazione prima di tutto.

Awed tra l’altro ha persino detto che Gilles lo ha minacciato dicendogli che gli avrebbe dato una bastonata. Una cosa che Gilles ha ritenuto così poco credibile da non arrabbiarsi neppure come aveva fatto invece la scorsa settimana con Daniela Martani…Insomma Awed ha smosso davvero tutto. Potrà reintegrarsi nel gruppo come se nulla fosse? E soprattutto, se Vera rientrasse in gioco, come cambieranno nuovamente gli equilibri?