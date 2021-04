Amici 20 anticipazioni 3 aprile: eliminazione inattesa, ballottaggio d’amore

E’ stata registrata il primo aprile 2021 la nuova puntata di Amici 20, che andrà in onda domani, 3 aprile 2021 su Canale 5. Come sempre, nello studio di Amici c’è stata la prima anticipazione per cui le anticipazioni sono ben dettagliate in merito al primo eliminato. Per la seconda invece, bisognerà attendere anche per la nuova puntata di Amici 20, la terza di questo serale, il collegamento con Maria de Filippi e la casetta. Sarà la conduttrice infatti a rivelare che cosa hanno deciso i giudici! Questa settimana i ragazzi hanno anche avuto modo di conoscere i gusti del pubblico, scoprendo che tra Giulia e gli altri ballerini, il distacco, per chi vota da casa, è altissimo. Vale lo stesso per Sangiovanni, il cantante più amato. Ma al momento, nessun televoto per i ragazzi, che vengono invece giudicati solo da chi è in studio.

Pronti quindi per scoprire quello che accadrà in questa terza puntata di Amici 20 che ha regalato una eliminazione a sorpresa e un ballottaggio d’amore? Ecco le anticipazioni per voi.

Amici 20 news e anticipazioni: cosa succederà nella puntata del 3 aprile 2021

Iniziamo con il primo eliminato. Non vi vogliamo raccontare molto, potrete infatti vedere tutto quello che accadrà direttamente domani sera. Possiamo però dirvi che inaspettatamente, a lasciare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarà Tommaso. Il ballerino questa ultima settimana aveva manifestato la sua voglia di fare qualcosa di diverso, di non seguire le coreografie della sua maestra. E chissà, forse questa scelta gli è costata cara. Lo vedremo nella puntata di domani! A quanto pare quindi la prima sfida della serata è stata persa dalla squadra di Zerbi e Alessandra Celentano che non ha iniziato bene questa terza puntata di Amici 20!

Amici 20 news e anticipazioni: Deddy vs Rosa, chi esce?

E per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sarà una serata no, visto che perderanno anche una nuova sfida e l’allievo a dover andare al ballottaggio sarà Deddy. Il cantante era già a rischio da tempo ma sicuramente, quello che è successo in questa terza puntata di Amici 20 non gli piacerà. Infatti, clamorosamente, nella sfida si troverà di fronte al sua fidanzata. La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ha perso, e in ballottaggio ci è finita Rosa. Alla fine quindi, saranno il cantante e la ballerina a sfidarsi in questo ballottaggio d’amore e immaginiamo che le lacrime non mancheranno.

Ma c’è da dire che questo ballottaggio è giusto, Deddy e Rosa non meritavano neppure di arrivarci al serale. Il cantante ha ancora molto da imparare e studiando potrà forse raggiungere i suoi obiettivi. Rosa invece è una tra le ballerine più scarse che si sono viste negli ultimi anni su quel palco, giusto che rischi di uscire, anche se probabilmente alla fine sarà lei a restare.