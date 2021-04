Strigliata per Aka7even ad Amici 20, Anna Pettinelli furiosa: “Sei ciuccio e presuntuoso”

Era prevedibile che sarebbe arrivata la reazione di Anna Pettineli e così è stato. La prof, dopo aver ascoltato le parole di Aka7even, dopo la puntata di Amici 20 in onda la passata settimana, ha chiesto un confronto con il suo allievo. Per chi se lo fosse perso, Aka aveva accusato la sua insegnante di aver sbagliato tutte le scelte nello schieramento, lamentandosi per ore con i suoi compagni per quello che era accaduto nel corso della puntata. Non aveva fatto nessun mea culpa, ma aveva dato la colpa dei suoi fallimenti e delle sue sconfitte alla prof che, dopo aver visto questo assurdo sfogo, si è ovviamente risentita e ha voluto un incontro con Luca. Gli ha spiegato innanzi tutto che fa questo mestiere da 40 anni e che conosce i gusti della gente, per questo è in grado di scegliere cosa è meglio portare sul palco e cosa no. Ma è partita anche da un altro assunto fondamentale: i brani per le esibizioni erano stati scelti dallo stesso Aka7ven, lei ha solo cercato di capire quando e come schierarli. Tra le cose che ha fatto maggiormente infuriare Anna, c’è stata anche la parola “pazza”. Così infatti il cantante l’ha definita parlando con i compagni di quelle che erano state le scelte fatte durante la puntata.

L’ira di Anna Pettinelli contro Aka7even ad Amici 20

La prof ha quindi messo il cantante di fronte alle sue responsabilità: gli ha fatto notare che ad esempio le barre scritte nell’esibizione contro Sangiovanni erano deboli, fino a dare ragione anche a Rudy. Gli ha chiesto di smetterla di lamentarsi e di capire che forse, studiando di più e impegnando meglio il tempo, potrà andare avanti, altrimenti continuerà a perdere visto che non fa altro che lamentarsi.

La prof rivendica anche la scelta di aver fatto cantare Yellow, davanti a 6 milioni di persone. “Hai sempre una [email protected]@ di scusa” ha detto la Pettinelli a Luca invitandolo a cambiare marcia, completamente insoddisfatta per come stanno andando le cose.

Dopo aver ascoltato le esternazioni di Aka7Even la prof Anna Pettinelli chiede un confronto… #Amici20 pic.twitter.com/iunGGECA3m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2021

Luca sembra aver capito quello che ha sbagliato e ha promesso alla sua coach di impegnarsi di più in vista delle nuove puntate del serale. “Come pensi di convincere i giudici se sei il primo che si [email protected] sotto per queste cose” ha continuato Anna concludendo: “Sei ciuccio e presuntuoso, meno chiacchiere e meno lamentarsi, questa è la tua occasione.”