Amici 20 anticipazioni e spoiler 10 aprile 2021: una sola eliminazione

E’ stata registrata ieri la puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 10 aprile su Canale 5. E come sempre non mancano anticipazioni e spoiler che arrivano dai social, visto che come sempre il pubblico presente, in qualche modo spoilera quello che è accaduto in studio. Non a caso in questa edizione, ancora registrata, Maria ha scelto di non rivelare davanti al pubblico il nome del secondo concorrente eliminato, in modo da avere la sorpresa almeno per la parte finale del programma. Nella puntata di Amici 20 in onda domani sera su Canale 5, come rivelano le anticipazioni, ci sarà una sola eliminazione a differenza delle puntate in onda fino a questo momento. Si faranno comunque tre sfide e ci saranno tre concorrenti al televoto. Possiamo quindi raccontarvi chi arriverà al ballottaggio finale senza però svelarvi molto sulle sfide, perchè altrimenti si perderebbe anche il gusto di vedere la puntata.

Pronti quindi per le anticipazioni? Continuando a leggere scoprirete che cosa succederà nella puntata di Amici 20 in onda il 10 aprile 2021 su Canale 5.

ATTENZIONE SPOILER PUNTATA AMICI 20 REGISTRATA IERI

Amici 20 anticipazioni: i tre concorrenti a rischio eliminazione

Stando alle anticipazioni che si leggono da ieri sera sui social, a perdere la prima sfida è stata la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A rischiare quindi di uscire è stato Aka7even che per tutta la settimana aveva avuto difficoltà con alcune delle sfide da preparare ed era finito più volte anche nel mirino di Anna Pettinelli che lo aveva invitato a svegliarsi. Ma a quanto pare non ha brillato neppure in questa nuova puntata di Amici 20. Continuerà a dire di essere il meno forte e di meritare quindi l’eliminazione? Per il momento il suo posto è salvo. Infatti Aka7even dopo esser finito al ballottaggio, incontrerà in finale la cantante Enula e il cantante Tancredi. Ma sarà salvato.

Amici 20 anticipazioni: Enula vs Tancredi, chi esce?

La puntata di Amici 20 che vedremo il 10 aprile, si concluderà quindi con il ballottaggio tra Enula e Tancredi . E’ chiaro quindi che a perdere sono stati anche i Cuccarisa ( la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini) e il team di Celentano e Zerbi. In sfida quindi due cantanti e ci viene da dire che è parecchio assurdo che ci siano al ballottaggio due come Tancredi ed Enula mentre Martina e Deddy continuano ad andare misteriosamente avanti.

Scopriremo chi sarà eliminato tra Enula e Tancredi solo nel corso della puntata di domani 10 aprile 2021. Potrebbe succedere di tutto anche perchè nelle ultime settimane i giudici hanno fatto notare a Enula che spesso è ripetitiva e risulta anche noiosa, non è detto quindi che sia lei a salvarsi.