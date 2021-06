Temptation Island 2021 le coppie: Natascia e Alessio tra mille recriminazioni

Inizierà questa sera la nuova edizione di Temptation Island e chi ha seguito la fase di registrazione promette che ne vedremo davvero delle belle. Del resto Temptation Island è il programma più atteso dell’estate, almeno per cui ama il genere. E visto che abbiamo tutti bisogno di un po’ di sana leggerezza, la visione del programma non potrà che farci bene. Continuiamo quindi con la carrellata di informazioni sulle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, oggi vi parliamo di Natascia e Alessio che nel video di presentazione hanno provato a spiegare perchè stanno mettendo in discussione la loro relazione. Natascia accusa Alessio di giudicarla e di non apprezzarla per quello che è mentre il ragazzo, si dice convinto che la sua fidanzata non stia lottando abbastanza per questa relazione.

Natascia e Alessio tra le coppie di Temptation Island 2021: chi sono

Natascia ha 31 anni ed è fidanzata con Alessio da due anni e mezzo. In questo periodo della loro relazione mette in dubbio questa storia d’amore per diversi motivi. Ma ce n’è uno su tutti. La ragazza infatti si sente molto giudicata dal suo fidanzato, come se non le piacesse nulla di quello che fa. I due convivono da un anno. “All’inizio Alessio era l’uomo perfetto poi ha iniziato a diventare giudicante nei miei confronti, io vorrei che vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa ” ha detto Natascia nel video di presentazione. Alessio invece pensa che Natascia abbia smesso di credere in questa storia, che non lotti più per la relazione. “Non si rende conto di quanto mi trascuri” ha detto il ragazzo nel video di presentazione parlando della storia con Natascia. “Io lo trascuro perchè lui mi ha giudicata tanto e alla fine io ho messo un muro” ha concluso la trentunenne parlando della relazione con Alessio.

Li conosceremo meglio da questa sera visto che si parte proprio oggi con la prima puntata di Temptation Island 2021.