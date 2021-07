Manuela Carriero e Stefano Sirena dopo Temptation 2021 stanno insieme? L’avvistamento

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono davvero tornati insieme dopo Temptation Island 2021? I due se ne sono dette di ogni e nelle prime 4 puntate del programma di Canale 5 sono stati protagonisti in negativo, con le loro accuse reciproche. Fanno una vita davvero brutta, permetteteci di dirlo: non escono mai insieme, si rinfacciano errori e tradimenti. Lui pensa che la sua ragazza sia una donna insicura e brutta, che per questo si sia rifatta, che non sa stare in compagnia di altra gente, che sa fare solo la casalinga e dare ordini in casa, che non ha ambizioni e aspirazioni e che è una grande ignorante. Lei pensa di lui che sia un mantenuto, che dica di lavorare ma che in realtà se non ci fossero stati i suoi nonni, non saprebbe come campare. Lo accusa di provarci con tutte le donne presenti sulla faccia della terra, dei tradimenti, di non darle nulla. Ecco, non abbiamo ancora ben capito il motivo per il quale stanno insieme…Ed è chiaro che molti spettatori di Temptation Island 2021 hanno iniziato a pensare che la coppia stia fingendo solo per fare scena…

E’ davvero possibile?

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono tornati insieme dopo Temptation Island 2021 ?

Tra l’altro Stefano, oltre a essersi dimostrato un gran cafone con la sua donna, è anche irrispettoso con le fidanzate degli altri ragazzi che definisce “fallite”, “cadaveri” senza che nessuno osi difendere le donne. Assurdo…

In ogni caso, come saprete, le riprese del programma sono finite da quasi un mese e ormai i ragazzi sono in qualche modo tornati alla vita di tutti i giorni, visto che a breve andrà in onda la puntata in cui scopriremo come stanno le cose. La redazione fa da sempre un grande lavoro ma non si possono rinchiudere i protagonisti del programma in casa per settimane. Arrivano quindi delle segnalazioni sui social, che rivelano quello che sta succedendo. Pare che Manuela e Stefano siano stati avvistati al mare insieme. Chiaramente non sappiamo se i due siano usciti insieme o meno dal programma ma pare proprio che alla fine stiano ancora insieme. E c’è anche chi dice che adesso sperino di sfondare sui social. Sarà difficile eh ma se questa è la loro speranza, e hanno davvero preso in giro tutti, ci auguriamo che nella prossima edizione di Temptation, si raccontino anche storie di un livello sentimentale diverso.

Va anche detto che Raffaella Mennoia ha precisato che, secondo il regolamento, i protagonisti del programma, non si possono far vedere insieme fino a quando non va in onda l’ultima puntata. Per cui le segnalazioni arrivate in rete, potrebbero anche non essere vere.