Amici 21 in onda a settembre e si parte con un ricordo di Michele Merlo

Grandi novità per la prossima stagione di Amici che probabilmente sarà simile, per organizzazione, a quella in onda nel 2020-2021. Sapevamo che non avremmo detto facilmente addio al covid 19 e infatti, anche il prossimo autunno sarà caratterizzato da diverse restrizioni, e nonostante i vaccini, che speriamo possano aiutare la popolazione a immunizzarsi, misure come distanziamento e simili, resteranno sicuramente all’ordine del giorno. Immaginiamo quindi che anche i ragazzi di Amici 21 si ritroveranno a vivere insieme da settembre, per fare un percorso lungo ma anche divertente nel talent di Maria de Filippi che quest’anno, a differenza di quanto successo di recente, partirà già da metà settembre. La prima puntata di Amici 21, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in onda sabato 18 settembre. Non solo. Nel primo appuntamento con il talent di Canale 5, Maria de Filippi avrebbe scelto di ricordare a modo suo, Michele Merlo. Il cantante, che ha partecipato ad Amici, ci ha purtroppo lasciati nel mese di giugno. Un vero dramma, una leucemia fulminante che è stata diagnosticata quando ormai non c’era più nulla da fare. Maria ha speso dolcissime parole per Michele a poche ore dalla sua morte ma vorrebbe fare anche di più, con un omaggio a Mike Bird proprio in quella che per qualche mese è stata la sua “casa”, lo studio di Amici.

Amici 21 e il ricordo a Michele Merlo

Non sappiamo ancora che cosa succederà sul palco di Amici ma sarà sicuramente qualcosa di speciale. Sarebbe bello riascoltare le canzoni di Michele, magari cantante dai suoi ex compagni, rivedere le immagini di Mike nella scuola. Nessuno ridarà ai genitori di Michele il loro amato figlio ma un ricordo così speciale farebbe di certo piacere alla famiglia che ha ringraziato già settimane fa Maria, per la vicinanza dimostrata, dopo la prematura morte del ragazzo. E magari chissà, ci sarà anche Emma che tanto era legata a Michele, per ricordarlo insieme agli altri,