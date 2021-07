Temptation Island 2021 stasera il finale di una edizione tra le più “tossiche”

In principio ci faceva sorridere la voglia di queste coppie pronte a mettersi in gioco sull’Isola dell’amore. Molto protagonisti di Temptation Island sono diventati anche dei personaggi amati grazie alla loro simpatia e a quello che hanno fatto vedere nel reality. L’edizione vip ci ha regalato anche molti esempi, storie di chi si metteva davvero in gioco per amore. Piccoli errori, cadute, gravi mancanze. Ma mai come quest’anno si erano viste delle storie d’amore tossico, di quelle che più che a Temptation, dovrebbero essere raccontate in una puntata di Amore Criminale. E se è vero che qui non si sta parlando di uomini e donne che arrivano a farsi del male fisicamente, possiamo dire che verbalmente non si scherza. E non c’è davvero niente da ridere perchè il programma ha mostrato il peggio delle relazioni. Fidanzati e fidanzate che stanno insieme per inerzia, che si schifano e si insultano dalla mattina alla sera. Tra le frasi più carine che abbiamo sentito in questa edizione: “Fai schifo, sei patetica, sei frustrata, sei una stupida insicura, non sai neppure uscire dal tuo paese, senza di me non sai fare niente, sei una immatura, ti sei rifatta perchè sei brutta ” ( e pensate che queste perle sono uscite tutte dalla bocca della stessa persona, il fidanzato Stefano che, non contento di aver offeso e insultato la sua di ragazza, ha definito “cadaveri” quelle degli altri). Una persona priva di ogni rispetto verso il prossimo, figuriamoci per le donne.

E sia chiaro, le donne di questa edizione di Temptation Island non sono da meno. Hanno parlato malissimo dei loro compagni, andando anche molto sul personale, raccontando dopo poche ore a perfetti sconosciuti, cose che a loro avevano taciuto per anni. “Io vado in bagno a piangere, lui neanche se ne accorge e se mi vede gli occhi gonfi gli dico che è allergia, non voglio stare un altro anno in un angolo” ha detto una delle protagoniste di Temptation Island 2021 che poi, quell’uomo che la teneva in un angolo, se l’è ripreso.

E dopo anni e anni di lotte, abbiamo anche sentito dire a una donna che il suo fidanzato vuole che lei lavori, perchè non è in grado di mantenerla….Tutto accade nel 2021, quasi da non crederci se non fosse che il programma viene visto da 3 milioni di persone e che tra queste persone ci sono moltissimi spettatori giovanissimi. Certo sui social è pioggia di critiche verso i protagonisti del programma, si prendono le distanze dagli atteggiamenti visti in tv ( tutta la rabbia repressa di chi si scaglia contr gli oggetti del villaggio è un altro pessimo esempio che si potrebbe evitare). E così il programma di Canale 5, che nelle sue prime edizioni ci mostrava le lacrime di chi si metteva in gioco, le riflessioni, anche le cadute e gli errori certo, si è trasformato in uno show a chi la fa più grossa. Dalle fughe notturne nel letto del tentatore ai rapporti consumati nella casa dei single, mentre ci si dimentica che fino a due giorni prima si stava vivendo una relazione che andava avanti da oltre 7 anni.

Temptation Island 2021 stasera l’ultima puntata

Tra gli aggettivi che ci vengono in mente per etichettare il comportamento di alcuni dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island c’è “squallido“. Oltre che vergognoso, irrispettoso, fuori da ogni limite. Un peccato perchè si poteva mostrare anche altro, come era successo in passato, senza cadere davvero in questa mostra di amori tossici di cui già sentiamo parlare troppo spesso in altre sedi.