Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: il video di presentazione per il GF Vip

Mentre Caterina Balivo dopo Venezia torna a casa, Manila Nazzaro si prepara ad entrare nella casa del GF Vip ma c’è quel video di presentazione dell’ex Miss Italia che rivela l’antipatia tra le due. La Nazzaro è già isolata da amici e parenti, in attesa di entrare nella casa più spiata d’Italia non fa mancare la sua schiettezza ed è tutta contro la Balivo. Alla domanda su chi non vorrebbe mai incontrare nella casa del Grande Fratello Vip la bella Manila non ha tentennato nemmeno un attimo e ha risposto sicura: “Caterina Balivo” un attimo di pausa e ha aggiunto che le simpatie e le antipatie esistono. Cosa hanno in comune o non avranno mai in comune le due bellissime donne del mondo dello spettacolo? Facciamo un salto indietro nel tempo, a quando entrambe sognavano di diventare Miss Italia. Era il 1999 e la corona toccò a Manila Nazzaro mentre Caterina Balivo arrivò terza. In quella occasione hanno avuto modo di conoscersi e sembra che da lì sia nata la loro antipatia, immaginiamo reciproca.

Manila Nazzaro nella casa del GF Vip spara già su Caterina Balivo

Qualche anno fa sempre la Nazzaro raccontava di quei giorni al concorso di bellezza, di quando si trovò a competete con la Balivo spiegando che non hanno mai legato, che lei sognava il ruolo di conduttrice tv, Caterina di fare la giornalista. Due carriere diverse e per la Nazzaro non c’è dubbio che la sua nemica abbia fatto scelto giuste al momento giusto. Solo questo, non c’è altro da dire?

Dal video di presentazione possiamo immaginare il seguito: “Chi non vorrei mai trovare nella Casa? Caterina Balivo…eh vabbè, le simpatie e antipatie ci sono…” ma lo scopriremo solo durante il reality show. Basta attendere, il via è dal 13 settembre e chissà che intanto Caterina Balivo decida di rispondere con un altro video, con o senza Grande Fratello.