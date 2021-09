Tommaso Eletti dopo la nomination minaccia di lasciare il GF VIP 6

E’ stato tra i più votati nella casa del Grande Fratello VIP 6, Tommaso Eletti, nel corso della puntata del 17 settembre. Il meccanismo del resto ha portato molti concorrenti a essere immuni, per cui i nomi da fare erano davvero pochi. Il pubblico a casa si aspettava che qualcuno, visto quello che è successo in settimana, avrebbe fatto il nome di Amedeo Goria e invece alla fine, a finire in nomination sono stati Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. L’ex di Temptation Island, che in questi primi giorni non si è messo molto in mostra in casa, non sembra averla presa benissimo tanto che, alla fine della diretta, ha spiegato ad alcuni amici perchè non si trova bene in casa, dicendo anche che medita di lasciare. Il motivo però non sarebbe legato a suo dire ai voti presi nel corso della seconda puntata del Gf vip ma al gioco in se. Infatti Tommaso non riesce a stare in casa ed è per questo che non se la sta godendo come dovrebbe. Una cosa possiamo dirla: se dovesse uscire, non ne sentiremmo la mancanza! t

Tommaso Eletti potrebbe lasciare il GF VIP 6?

Dopo la fine della puntata, Tommaso ha detto di non sentirsi ancora bene in casa, di non trovare le giuste motivazioni per andare avanti: “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto”. Questo sarebbe il motivo per il quale starebbe pensando di lasciare il gioco. Poi ha aggiunto: “Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro.”

Lunedì sera scopriremo che cosa ha deciso di fare il pubblico: i telespettatori salveranno Tommaso oppure Francesca? La Cipriani sembrerebbe avere più possibilità di salvarsi anche se lo ricordiamo, lunedì sera non ci sarà una vera e propria eliminazione. Il concorrente meno votato dal pubblico, andrà al televoto con il concorrente nominato lunedì sera.