Milly Carlucci ufficializza il cast di Ballando con le stelle 2021: tutti i nomi

Milly Carlucci ospiti della puntata de La vita in diretta di oggi ha presentato in modo ufficiale il cast di Ballando con le stelle 2021. Dopo tutte le chiacchiere che sono state fatte in questi giorni, arriva la conferma di tutti i nomi che erano trapelati nelle ultime settimane. Nessuna sorpresa: tutti i nomi dei dodici concorrenti dati da Milly, sono quelli che realmente parteciperanno a Ballando con le stelle 2021. Grandissimo l’entusiasmo di tutti i vip che hanno inviato anche dei video per salutare e ringraziare Milly. Nel programma di Alberto Matano la conduttrice ha ufficializzato e ha anche subito commentato questo cast pazzesco: “Incrociamo le dita, la costellazione adeso deve funzionare, deve diventare armonica e custodire ciccia” ha detto Milly Carlucci nella puntata de La vita in diretta di oggi 23 settembre 2021.

Milly Carlucci ufficializza il cast di Ballando con le stelle 2021

Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Io dovrei già dire su chi farà del bullismo preventivo? Ma facciamoli ballare prima almeno.” Poi la giornalista ha detto che è molto curiosa di vedere in pista Arisa. La cantante a sua volta ha commentato con un video di presentazione: “Non so se me la caverò ma ce la metterò tutta”. A proposito di altri commenti da parte dei vip, molto simpatico quello di Andrea Iannone: “Sarò il concorrente più scarso della storia di Ballando con le stelle”.

Matano ha chiesto poi alla conduttrice di Ballando con le stelle un commento sulla partecipazione di Al Bano a questa edizione di Ballando. Milly ha ricordato che lo corteggia sin dalla prima edizione del programma di rai 1. “Ancora non me ne rendo conto, quando lo vedrò in pista me ne renderò conto. Ho iniziato dal primo anno ma mi ha sempre detto no. Mi ha sempre detto che non sapeva e alla fine ci siamo incontrati dopo un lungo corteggiamento. Io lo l’ho seguito attraverso i voli, andavamo all’aeroporto tra un volo e l’altro” ha detto Milly Carlucci rispondendo alle domande di Alberto Matano. Ed effettivamente Al Bano, commentando la sua partecipazione in un video, ha ricordato a Milly che lo corteggia da sempre e che alla fine, ce l’ha fatta.

Il cast di Ballando con le stelle 2021: tutti i nomi

“Il cast è sempre più interessante, la Carlucci fa miracoli” ha commentato Carolyn Smith. Ed effettivamente, i nomi scelti da Milly Carlucci formano davvero un cast bomba per questa edizione di Ballando con le stelle 2021. Come ha ricordato la Carlucci, bisognerà vedere però come si comporteranno in pista!