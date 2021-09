Presentato il cast ufficiale di Pekin Express: alla scoperta del Medio Oriente

Sono dieci le coppie protagoniste della prima edizione di Pekin Express targata Sky. L’amatissimo reality che è sempre andato in onda in Italia su Rai 2, cambia rete e trasloca sui canali Sky. Per cui gli appassionati che vogliono viaggiare insieme alle coppie protagoniste del reality dovranno abbonarsi per seguire tutte le tappe di questo nuovo itinerario. Per l’edizione targata Sky di Pekin Express, si parte alla volta del Medio Oriente. Si pensava che le puntate dovessero essere registrate in estate, ma a quanto pare il viaggio invece, inizierà nei prossimi giorni. Sono 4 gli stati che saranno coinvolti in questo viaggio alla scoperta del Medio Oriente: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova avventura sarà lungo la rotta dei Sultani. Oggi è stato ufficializzato il cast del programma, e possiamo quindi dirvi i nomi di tutti i protagonisti di questa edizione di Pekin Express.

Sicuramente sarà molto interessante vedere come in piena era covid questo viaggio si svilupperà, come i popoli accoglieranno i viaggiatori e anche come i viaggiatori riusciranno a instaurare dei rapporti umani tra uso di mascherine e immaginiamo, tamponi sempre presenti. Tra le novità di questa stagione : le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi. Questo probabilmente potrebbe anche facilitare, vista la diffidenza degli automobilisti, il viaggio. Non solo, questa scelta permetterà di ammirare anche meraviglie naturali che non avremmo visto, se non ci fosse stata la possibilità di muoversi lontano dalle strade.

Pekin Express arriva su Sky: i protagonisti

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”. Il campione della Juventus e allenatore, si mete in gioco. Non è la sua prima volta in tv lo abbiamo visto anche ad Amici Special. Questa volta sarà al fianco di suo figlio per una nuova avventura tutta da vivere.

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”. Non c’è bisogno di presentazione per i due protagonisti di Pekin Express. Forse il meno conosciuto dei due è Fabbri, uno tra i medici sportivi più noti in Italia. La sua presenza potrebbe persino essere di aiuto ai concorrenti che si metteranno in gioco in questo viaggio con preziosi consigli per riprendersi dopo le lunghe e stancanti tappe.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”– Dopo il Grande Fratello VIP arriva un altro programma televisivo per Rita Rusic che ufficializza anche la relazione con il suo nuovo fidanzato, Cristiano, un trentenne.

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”– Forse non diranno molto al pubblico televisivo ma sui social sono molto seguiti grazie anche ai tanti video e ai viaggi che fanno. Si sono conosciuti solo un anno fa ma sembrano avere una bella sintonia e sono pronti per Pekin Express.

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”-Con oltre un milione di follower ciascuna, le due ragazze sono amiche nella vita reale e non solo virtuale. Quota giovane nel viaggio.

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”– Amatissimi e seguitissimi sui social, questa volta si cimentano con la vita reale e non virtuale in un viaggio che potrebbe regalare grandi sorprese anche per chi non li conosce.

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”– Continua il successo di Bugo, successo per il quale deve davvero ringraziare Morgan. Lo ritroveremo anche a Pekin Expres, con uno dei suoi migliori amici.

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”– Finalmente la Cabello di nuovo in tv e chissà magari sarà una delle protagoniste di questo programma. Viaggerà insieme a un suo grande amico, si conoscono da oltre 20 anni.

Nikita Pelizon e Helena Prestess – “Italia-Brasile”-Forse tra le meno famose del gruppo, con all’attivo alcune partecipazioni in programmi televisivi. Potrebbero regalare grandi soddisfazioni.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”– Non solo padre e figlio ma anche mamma e figlia. La conduttrice che non si vede da un po’ in tv, è pronta a rimettersi in gioco, questa volta con sua figlia.