E’ già medical drama a Ballando con le stelle 2021: problemi per la coppia Al Bano-Oxana

Manca davvero pochissimo al debutto di Ballando con le stelle 2021. Sabato 16 ottobre andrà in onda la prima puntata dello show del sabato sera di Rai 1 ed è già medical drama. Non mancano mai i problemi per i protagonisti del programma di Milly Carlucci: ricorderete lo scorso anno il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro con l’operazione, poi l’infortunio di Elisa Isoardi, i casi di positività al covid prima e durante lo show. Insomma per Milly l’edizione 2020 è stata forse la più difficile da gestire e a quanto pare, anche questa nuova stagione non inizia nel migliore dei modi. Nella puntata de La vita in diretta in onda ieri, abbiamo infatti visto il momento in cui Milly ha comunicato ad Al Bano che la sua maestra si è fatta male. Il cantante di Cellino San Marco si stava allenando da settimane al fianco di Oxana Lebedew, che è una delle nuove maestre di questa edizione del programma di Rai 1. E’ stata la stessa Milly a raggiungere Al Bano in sala prove e a rivelare che la maestra si è fatta male mentre si stava allenando insieme agli altri colleghi e purtroppo si è fatta male al piede. La Carlucci ha quindi spiegato ad Al Bano che non si tratta di un incidente poco grave e che si può recuperare subito, per cui è il caso di capire se se la sente di andare avanti cambiando insegnante oppure se preferisce un’altra soluzione…

Ballando con le stelle 2021 primi problemi per Al Bano: resta senza maestra

“Io ti devo chiedere se vuoi che noi cambiamo la maestra o preferisci restare con lei, io ti devo offrire di avere una possibilità di avere una persona che non abbia problemi” ha detto Milly Carlucci ad Al Bano. Il video di questo momento si è però interrotto prima che il cantante comunicasse la sua decisione per cui potremmo scoprirlo forse nella puntata de La vita in diretta o magari via social. Al momento i soli video che sono stati postati in rete sono quelli di Oxana che si mostra serena e sorridente al fianco di Al Bano in sala prova. Le ultime storie di Oxana sono di questa mattina, lei e Al Bano stanno provando un tango per cui ci viene da pensare che alla fine il cantante abbia scelto di restare in coppia con la bella Oxana.

