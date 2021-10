Rituali, previsioni e strane magie nella notte del GF VIP 6: Giucas Casella show

Nella notte, sono successe molte molte cose nella casa del Grande Fratello VIP 6 e a quanto pare, chi era incollato alla tv per seguire le mirabolanti avventure dei vipponi, si è divertito con i rituali pensati dai concorrenti del reality. Ovviamente protagonista assoluto di questo momento, Giucas Casella che ha provato con il tocco delle sue mani a fare la qualunque. Ma bisogna ammettere che neppure Miriana Trevisan se l’è cavata malissimo. La show girl infatti, mettendo le mani sulla fronte delle sue compagne di viaggio, ha iniziato a prevedere il futuro. In particolare le previsioni di Miriana si sono concentrate su Sophie e su Lulù, come testimoniano i tantissimi video fatti dai fan del Grande Fratello VIp 6 nel corso della notte. Una serata diversa dal solito insomma…

Le previsioni di Miriana Trevisan per il futuro

Miriana Trevisan ha visto il futuro di Sophie e Lulù Selassié. A proposito di Sophie, leggendo in quello che sarà il suo futuro, Miriana ha raccontato che la Codegoni al momento ha un uomo più grande che è innamorato di lei: “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare.“ Pensate un po’ sembra la descrizione perfetta di Fabrizio Corona, quando si dice il caso…E poi invece, su una persona molto vicina: “Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente“. Non conoscevamo le doti da sensitiva di Miriana Trevisan che ha anche detto a Sophie che nella sua vita c’è una entità che le sta sempre vicino, che la protegge, forse suo nonno.

Poi la Trevisan si è anche concentrata sul futuro di Lulù e per lei ha previsto molte cose. “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese.”

La Trevisan dà ancora altri dettagli alla giovanissima principessa: “ Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale“.

Il rituali di Giucas Casella

Giucas ha detto che non ha bisogno di prevedere cosa succederà ma che lui sa già cosa accadrà ai ragazzi per questo ha solo provato a trasferire la sua energia a Sophie che è rimasta molto scossa e ha raccontato ai suoi amici di aver sentito una fortissima vampata di calore.

“Certo che vedo il futuro anche io. Infatti non voglio sapere nulla stasera, perché so già cosa accadrà. Sophie nel presente vedo che sta nascendo un amore con Gianmaria. Nascerà qualcosa io lo vedo adesso.” ha detto Giucas a Sophie. E ancora: “Fatti pure fare le carte, ma ora ti mostro una cosa migliore. Adesso ti faccio una cosa speciale. Esprimi un desiderio egoistico, ti infondo l’energia perché si avvererà. Le energie esistono e le abbiamo tutti“.

