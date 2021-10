E’ scontro nella casa tra Alex Belli e Katia Ricciarelli: l’attore minaccia di lasciare il GF VIP 6

Tutta colpa di una canzone…Chi lo avrebbe mai detto. In realtà nella casa del Grande Fratello VIP 6 ci sono dei vulcani pronti a esplodere, peccato che nelle dirette non ci sia modo di dare spazio alle questioni che riguardano i vipponi e ci sia spazio solo per le noiose sorprese di cui ormai siamo tutti stufi. Oggi pomeriggio Alex Belli è stato protagonista di un paio di momenti molto accesi. Prima si è infuriato perchè mentre stava ancora mangiando, sono state tolte dal tavolo persino le posate, per la smania di lavare, pulire e sistemare. Poi è finito nel mirino di alcune concorrenti, da Raffaella Fico a Katia Ricciarelli che ha avuto con lui un duro faccia a faccia. Il motivo? Banalissimo. Alex, Soleil e Davide hanno deciso di prendere una canzone e cambiare le parole ma secondo gli altri vipponi, i modi usati erano quelli di chi stava cercando di prendere in giro un altro gruppetto. Katia non ha molto gradito e ha deciso di dirlo in faccia ad Alex. Ne è nato un acceso confronto che ha portato Alex Belli persino a pensare di lasciare il reality. Gli animi si sono poi calmati ma nella casa si continua ancora a parlare di quanto accaduto, con le varie fazioni che si dividono.

La discussione tra Alex Belli e Katia Ricciarelli al GF VIP 6

Quando Raffaella e Katia hanno detto di non aver gradito le strofe riscritte della canzone, Alex ha sbottato:

Si tratta di sdrammatizzazione. Lungi da me andare a calcare qualcosa. Io mi tiro via dal discorso… prendetevi un po’ più sul ridere, sdrammatizzate di più. Posso cantare quello che voglio? E’ una roba ingiusta. Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di merd* allora fatemi uscire

Qui un video con la seconda parte della discussione

Mentre Katia ha detto in faccia ai concorrenti quello che pensava, Raffaella e Francesca, insieme ad altri, hanno continuato a sparlare di quello che era successo non affrontando in modo diretto la discussione, almeno nella fase in cui la Ricciarelli si è esposta in prima persona. La cantante si è poi ritirata nella sua stanza dove è stata raggiunta da Manila e Ainett che le hanno dato ragione per il pensiero esposto e hanno però anche sottolineato che Raffaella è un po’ esagerata e che forse si inalbera troppo per delle stupidaggini. Le due vippone si sono augurate che si possano mettere da parte certe provocazioni per fare anche altro.

Una volta tornata dentro la casa però, la Ricciarelli ha continuato a parlare dell’accaduto con Raffaella Fico che sostiene che nelle intenzioni di Belli e degli altri ci fosse ben altro. “Era una canzone cantata con odio” ha sentenziato Katia, dando quindi ragione a Raffaella che ha anche detto che i vipponi avevano giustificato la cosa, raccontando che nel confessionale gli avevano chiesto di modificare la canzone ma che non era vero.

