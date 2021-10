Serena e Albe prove di avvicinamento in vista del bacio ad Amici 21

Le anticipazioni ci avevamo già rivelato quello che sarebbe successo tra Albe e Serena ma nella puntata di Amici 21 in onda oggi, abbiamo visto un piccolo assaggio. In pochi a quanto pare, avevano notato un avvicinamento tra la ballerina e il cantante. Del resto gli autori del talent di Maria de Filippi saggiamente, ci fanno vedere solo quello che preferiscono! Alcuni spettatori però oggi fanno notare che anche quando Alberto aveva cantato Mi fai impazzire si era più volte girato verso la ballerina come se volesse dedicarle la canzone. Potrebbe essere così? Una cosa è certa, tra i due inizia a esserci qualcosa. Come dicevamo in precedenza, nelle anticipazioni di quello che vedremo domenica pomeriggio su Canale 5, era stato spoilerato di un video dedicato alla coppia. Perchè a quanto pare tra i due c’è stato anche altro. Albe e Serena infatti si sono baciati e nella puntata di Amici in onda domenica pomeriggio vedremo anche le immagini del bacio che i due si sono scambiati. Per la gioia di Raimondo Todaro che “sfotteva” in modo carino ovviamente, Carola per la sua storia con Luigi e che adesso deve commentare le gesta della sua di allieva!

Albe e Serena la prima coppia di Amici 21?

Sembra proprio che siano Alberto e Serena la prima coppia di Amici 21, visto che tra Luigi e Carola, almeno per il momento, non c’è stato nulla. Dopo un certo feeling iniziale, i ragazzi hanno deciso di prendersi del tempo per conoscersi un po’ meglio. Adesso si stuzzicano ma tra di loro al momento, non c’è nulla. Tra Albe e Serena invece c’è stato un bacio e allora possiamo parlare di loro come della prima coppia di questa ventunesima edizione di Amici! Per il bacio appuntamento a domenica pomeriggio, visto che quello in onda oggi era l’ultimo day time della settimana. Nel frattempo possiamo immaginare Albe e Serena a fare insieme le pulizie in modo romantico!

