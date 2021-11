Amici 21 salta oggi: si torna il 2 novembre

Pomeriggio a tutta soap quello di Canale 5 di oggi, nel giorno di Ognissanti. Il primo novembre non vanno in onda nè Uomini e Donne nè Amici 21. Come di consueto infatti, i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa di fermano! E oggi, 1 novembre 2021, Amici 21 non andrà in onda. Al posto del talent di Canale 5 vedremo delle nuove puntate di Una vita. Una lunga maratona per i fan della soap spagnola che andrà in onda dalle 14,10 alle 16,30 circa per poi dare la linea al Grande Fratello VIP 6. Neppure oggi che mancano sia Uomini e Donne che Amici, si dà spazio al reality di Canale 5, una scelta parecchio discutibile. A seguire, dopo il day time del Grande Fratello VIP 6 andranno in onda regolarmente sia Love is in the air che Pomeriggio 5.

Amici 21: una edizione di grandissimo successo

Approfittando di questa pausa, possiamo anche provare a fare un primo bilancio di questa edizione di Amici. A differenza di quanto successo lo scorso anno, non spiccano alcuni talenti su altri ma la classe è abbastanza omogenea, tanto che, nelle classifiche e nelle sfide, succedono sempre cose diverse. Non c’è uno che svetta sugli altri ( pensiamo a Sangiovanni lo scorso anno ad esempio). Ce n’è per tutti i gusti tra l’altro e per tutti i generi. Ad esempio nel ballo, Christian e Dario si contendono spesso i primi posti nelle classifiche, e poi c’è anche Carola, altrettanto brava. Non solo, anche in questa edizione non manca la nota “reality” del programma. Pensiamo ai video dedicati alle storie d’amore che nascono nella scuola oppure alla votazione del più bello che è stata fatta ieri, con Mattia eletto il più bello della scuola. E poi i confronti tra i professori, che sono un must del programma di Canale 5.

