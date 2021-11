Amici 21 Serena in sfida per volere della Celentano: come è finita

Se lo aspettava Serena che sarebbe arrivata la sfida e infatti la busta rossa è stata depositata fuori dalla casetta di Amici 21. A volere che Serena vada in sfida è stata Alessandra Celentano, come abbiamo visto nel day time di oggi. Serena sapeva che prima o poi sarebbe arrivata la sfida da parte della maestra, soprattutto dopo quello che la Celentano ha detto nell’ultima puntata speciale in onda domenica pomeriggio su Canale 5. La Celentano infatti ha ribadito che Serena non ha il fisico adatto per fare la ballerina e con questa sfida vuole dimostrare quello che dice. Volete sapere come è andata a finire la sfida di Serena? La puntata che vedremo domenica di Amici 21 è stata registrata mercoledì per cui sappiamo già quale è stato il finale. Per voi spoiler e anticipazioni di questa sfida!

Ad Amici 21 la sfida di Serena: come è finita?

Osservano la ballerina scelta dalla maestra Celentano, Serena si è detta pronta a fare questa sfida perchè la sua “rivale” non le è sembrata poi così forte. Sicuramente brava, ma nel suo Serena si sente portata e forte per cui non tema questa prova. Come è andata a finire la sfida? Serena e Alessia si sono sfidate e vedremo il finale domenica pomeriggio possiamo però anticiparvi che nonostante la convinzione di Alessandra Celentano, ad aver avuto la meglio è stata la ballerina di Raimondo Todaro. La Celentano non ha però approvato il risultato e ha avuto da ridire anche su quello che è stato l’operato del giudice, chiamato a giudicare. Ne è nata quindi una discussione successiva nello studio. In ogni caso Serena è rimasta nella scuola, per la gioia di Albe che ha avuto anche modo di festeggiare insieme alla sua fidanzata!

La maestra Celentano si metterà l’anima in pace o continuerà a cercare una ballerina che possa prendere il posto di Serena nella scuola di Amici 21? Non ci resta che continuare a seguire il talent di Canale 5.

