Miriana Trevisan spaventata da Nicola chiude in modo perentorio anche se lui ci spera ancora

Nicola Pisu ha detto di non voler esser preso in giro ma è chiaro che sia sotto un treno per Miriana Trevisan e anche quando lei cerca di essere chiara, il figlio di Patrizia Mirigliani pensa ad altro. Aveva detto di voler chiudere dopo la discussione con la Trevisan ma a quanto pare, per Nicola, c’è ancora un sentimento forte. E’ evidente che il Pisu abbia bisogno di un sostegno diverso e che forse la casa del Grande Fratello VIP 6 non era forse il luogo migliore in cui passare questi mesi. Nicola non riesce a esprimersi, si isola, e per lui è molto complicato. Abbiamo visto lunedì sera come può arrabbiarsi in un contesto in cui si sente sottopressione visto che non era in nessun modo abituato a esporsi in tv come gli altri. Visto che si trova nella casa del Grande Fratello VIP 6 però deve giocare e deve essere giudicato, non possiamo far finta che non esista.

Tornando alla discussione con Miriana, una sorta di chiarimento, la Trevisan ha cercato di spiegare nuovamente il suo punto di vista.

Miriana Trevisan chiarisce con Nicola Pisu ma lui ci spera ancora

Le parole di Miriana: “Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così. Io vengo da un periodo in cui ne avevo bisogno, ma posso anche farne a meno. Quindi non pensiamo a quello che potrebbe esserci e godiamoci questa bella esperienza.” Nicola dopo queste parole, che sembravano parecchio chiare, ha provato a giocare la carta del fuori, chiedendo a Miriana se si potranno vedere anche solo per una cena.

Miriana ha risposto: “Mi fa piacere che siamo in armonia, ma va bene così. Io sono felicissima che ti vedo stare anche insieme agli altri. Ridi, scherzi ed è bellissimo che tu sia integrato, non mi piaceva che ti isolassi. Se devi aspettarmi fuori? No, non ne parliamo ti prego, basta.”

E ancora: “ Ho sofferto fin troppo questa settimana. Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così. Se una persona non si innamora non bisogna essere arrabbiati. Nicola non ho detto che sei cattivo o che non ti sopporto. Però sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta. Ok, ci credo che di solito non sei rabbioso e che forse è il contesto, ma con me lo sei stato qui. Che poi io sono passata per la cattiva e non deve risuccedere. Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo. Ti chiedo di non parlarne perché mi metti in difficoltà. Ascolta, voglio rimanere così come siamo.”

