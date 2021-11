Per Delia Duran un’altra figuraccia al GF VIP e sono due

Era incredibile poter pensare di fare peggio rispetto alla prima volta e invece Delia Duran ci è riuscita. Eppure di tempo ne ha avuto per scriversi un bel copione da recitare ma a quanto pare non le è bastato visto quello che abbiamo visto in diretta. Come tra l’altro ricordava bene Adriana Volpe, che finalmente si è destata dal torpore, bisognerebbe anche smettere di parlare di Delia come di moglie di Alex Belli, visto che non lo è. Il loro “rito religioso” quello che hanno fatto a giugno in fretta e furia prima che il GF VIP iniziasse, non ha nessun valore, se non per loro. Per cui chiamiamo le cose come vanno chiamate. E non lo diciamo per il valore di una firma su un foglio ma perchè in questa storia, in questa soap, anche questi dettagli sono importanti per comprendere i personaggi che si hanno di fronte.

Delia è tornata nello studio del Grande Fratello VIP per un faccia a faccia con Soleil, durante il quale non ha avuto nulla da dire. Si è inventata il significato di gatta morta, che sarebbe una persona con la doppia faccia. Ma solo lei conosce questo senso della parola. Poi le ha detto altre cose imbarazzanti, come quella che è stata lei a provocare e che da amica avrebbe dovuto fermare lei Alex, essendo una donna. Il ritorno al medioevo di cui si era già parlato nella sua prima apparizione. Ha definito suo marito un coniglio, cosa assurda e allucinante, che potrebbe essere spiegata solo con il fatto che Delia non ha neppure molta capacità di destreggiarsi con la lingua italiana.

La figuraccia di Delia Duran al GF VIP 6

Il vero, grandissimo problema, è però un altro. Alfonso Signorini le aveva dato la possibilità di rivedere suo “marito”. Sono due mesi che i due non si parlano, lo hanno fatto solo la passata settimana per una decina di minuti. Una persona innamorata, anche se ferita, avrebbe detto subito di si, perchè hai bisogno come l’aria di parlare con l’uomo che ami, che ti manca come l’aria. E invece Delia, che è solo interessata ad avere un posto come concorrente in quella casa, ha detto che vuole dargli il suo tempo, i suoi spazi. Non ha voluto in nessun modo incontrare Alex perchè prende tempo, perchè sa bene che potrebbe tornare magari tra una decina di giorni, a essere protagonista di una edizione che del resto, non ha nulla da dire. E andremo così fino a marzo 2022, pensate un po’.

Tra l’altro nella casa, Alex Belli continua a dire che quella non è la Delia che conosce, che quella non è sua moglie, che di certo c’è qualcuno che la invita a fare quei teatrini in tv. “Vogliono lo scontro, vi hanno messe in un ring” ha detto ieri Alex Belli al rientro di Soleil in casa, insinuando per l’ennesima volta che Delia sia costretta a fare qualcosa che non vuole fare. Eppure Delia è stata chiarissima eh, quando ha risposto alla domanda di Sonia Bruganelli si è capito in mondo visione quale fosse il suo obiettivo: varcare la porta rossa e diventare una concorrente del Grande Fratello VIP. Del resto, poco le interessa ed è chiaro a tutti.

