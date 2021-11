Per Soleil Sorge e Patrizia Pellegrino è già tempo di confronto: il primo faccia a faccia

Nella clip di presentazione che ha registrato prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6, Patrizia Pellegrino ha avuto qualcosa da dire in particolare su due concorrenti, Alex Belli e Soleil Sorge. La bella influencer, che ha avuto modo di ascoltare le parole della nuova vippona, ha subito informato Alex su quanto detto dalla Pellegrini e poi ha anche voluto un confronto con lei, per chiarire sin da subito le posizioni. Visto che non si conoscono e Patrizia l’ha definita altezzosa e non solo, la Sorge ha chiesto delle spiegazioni sulle sue parole.

Precisamente nella clip, parlando di Soleil, la Pellegrino aveva dichiarato: “La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. “

Il faccia a faccia tra Soleil Sorge e Patrizia Pellegrino

A neppure un paio di ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 6, per la Pellegrino è già tempo di faccia a faccia con i vipponi.

La Sorge quindi ha chiamato Patrizia per una chiacchiera: “Vieni qui Patrizia così parliamo. Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera“.

La Pellegrino ha quindi risposto: “No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare. Anzi da casa ti guardavo e pensavo ‘quanto è bella, chissà com’è dal vivo, sarebbe perfetta per recitare a teatro insieme a me’. Sai che ti vedrei bene nel mio nuovo spettacolo?“. Purtroppo come spesso succede, quando si registrano le clip si dicono delle cose molto forti, poi quando si ha di fronte i diretti interessati, le cose cambiano…

