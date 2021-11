E’ guerra in casa tra Soleil e Miriana Trevisan: volano paroloni, si urlano di tutto

Come anticipato nella breve diretta che ha visto protagonista Alfonso Signorini oggi su Canale 5, nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda stasera su Canale 5 si parlerà anche della violenta litigata che c’è stata tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Le due hanno discusso a causa di un arricciacapelli sporco di cheratina. Una litigata durante la quale sono volate parole molto pesanti. Le due vippone se ne sono dette di ogni. Un po’ come se tra loro ci fosse qualcosa di non detto e poi la bomba è esplosa per un futile motivo.

La litigata tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge: cosa è successo

“Voi non potete capire come mi ha urlato, si è spaventato anche Gianmaria che è uscito a vedere cosa stesse succedendo” ha detto Miriana raccontando in camera quello che era successo. “E’ venuta con il coltello in mano, ma che siamo la gang che tu mi viene a vessare così. Io stavo dormendo mi sono anche spaventata. Manila è venuta con dolcezza e mi ha spiegato le cose…Questo vuol dire che tu hai preso potere e pensi che tu puoi trattare me come tratti i tuoi uomini, ma che cosa è questa cattiveria, flydown” ha commentato Miriana sfogandosi con le sue compagne di stanza. In realtà però, come si può vedere anche dai video che sono stati postati sul sito ufficiale del Grande Fratello, in un primo momento, dopo aver parlato con le altre, Soleil aveva portato a Miriana il ferro con il coltello per essere pulito. Aveva urlato il suo nome dalla stanza antistante il bagno, perchè lei non era lì, ma non con fare “mafioso” come poi Miriana ha detto, almeno nella prima parte della discussione. Miriana ha risposto a Soleil che non ha usato quell’oggetto e che quindi non lo avrebbe pulito.

Soleil ha poi spiegato a Lulù di essere andata a chiedere a tutte le donne con i capelli scuri se lo avessero usato ma hanno detto di no. Ma mentre la Sorge spiegava quello che era successo, Miriana le si è avvicinata per dirle di darsi una calmata e per non urlarle mai più contro come ha fatto, visto che si è anche spaventata per colpa sua. “Datti una calmata, evita il drama, io ho solo chiamato, non urlando, non ne posso più” ha detto la Sorge. “Tu sei cattiva, prepotente e stupida” ha detto la Trevisan rispondendo. “Capisco la menopausa ma datti una calmata” ha detto la Sorge rispondendo a Miriana “Non sei lucida, torna a riposare perchè forse non stai tanto bene.”

“Io non permetto a nessuno di parlare come hai fatto tu con me” ha continuato Miriana. La Sorge ha accusato Miriana di fare la vittima e di avere dei toni che non hanno nulla a che fare con quello che era successo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".