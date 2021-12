Alex Belli resta al GF VIP e chiede di tutelare la sua storia con Soleil

Giornata di confessioni per Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP 6 quella di ieri. Lo avevamo lasciato con le valigie da fare, lo ritroviamo con una lettera scritta per Soleil e una nuova intenzione: quella di continuare a giocare. I telespettatori a dire il vero non avevano nessun dubbio: non hanno mai preso in considerazione il fatto che alla fine della fiera Alex Belli lasciasse la casa. E infatti l’attore proprio ieri ha spiegato a Soleil i motivi per i quali ha deciso di rimanere, spiegando anche anche che ha chiesto agli autori di avere maggiori tutele. Che cosa significa, non è dato saperlo ma immaginiamo una richiesta che può avere a che fare con le immagini da mandare in onda.

Alex Belli resta al GF VIP 6 anche dopo il 13 dicembre?

Dalle parole di Alex quindi, si evince proprio la sua volontà, al momento, di restare in gioco anche dopo la fase del prolungamento. L’attore parlando con Soleil ha raccontato:

Oggi sai cosa mi hanno detto? ‘Belli, dove vai?‘. Ho detto che volevo andarmene. E loro ‘no, no, no aspetta, invece hai tanto da raccontare‘. E infatti devo avere il tempo per raccontare meglio la storia. Qui parliamo di dinamiche umane, ma con tempi televisivi. Adesso siamo tutti in un racconto umano, ma anche in un reality. […] Poi mi hanno chiesto della lettera che ti ho scritto. Ho detto loro che non si tratta di una lettera di addio, ma di una cosa che ripercorre il nostro percorso e analizza i nostri sentimenti.

Alex Belli ha spiegato che ci sarebbe un solo modo per lasciare il gioco, insieme a Delia, qualora lei arrivasse a prenderlo. E ha aggiunto:

Io ho detto anche che se dovesse tornare Delia, non con una telefonata, dal vivo, non la lascerei andare via da sola e sarei andato via. In confessionale mi hanno detto ‘cos’hai Belli?‘. Io ho detto ‘non sto scappando da Soleil, non voglio proprio abbandonare, ma che se verrà Delia, io me ne andrò con lei subito‘. Loro hanno fatto delle considerazioni.

E’ chiaro ed evidente a tutti che Delia, almeno per ora, non farà capolino da quella porta e che Alex avrà modo di restare. Una considerazione però va fatta: un uomo che predica amore, quello convenzionale, quello vero, dopo tre mesi del genere nella casa del GF VIP, non vedrebbe l’ora di tornare a casa dalla sua famiglia, per vivere insieme il Natale. Ma di fronte a cotanto copione e a cotanta sceneggiatura, possiamo immaginare che in questa storia, in generale, di vero, di sentimentale, ci sia davvero pochissimo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".