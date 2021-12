Le vippone contro il GF VIP 6: non esistono solo Alex e Soleil, è polemica

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è del malumore ed era anche prevedibile che succedesse. Il motivo è chiaro: da 2 mesi a questa parte, nella puntata in diretta, tutti i concorrenti vengono rinchiusi in camera da letto per assistere alla soap che vede Alex Belli e Soleil Stasi protagonisti ( ormai anche gli altri personaggi delle telenovelas vengono messi sempre più da parte). Passano quindi un terzo della puntata isolati, sul letto, senza che nessuno chieda loro niente, senza che si parli di altri argomenti. E la cosa inizia a stancare. Soprattutto adesso che Alex Belli è uscito, gli altri concorrenti si aspettavano che cambiassero le dinamiche e invece…Anche la puntata di ieri è stata Alex Belli centrica. Il che non ha portato a nulla, in termini di ascolto. Ieri sera, Manila Nazzaro, Carmen Russo ed Eva Grimaldi hanno manifestato il loro disappunto per quello che sta succedendo.

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6: il malcontento delle vippone

Nonostante sia entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 6, anche Eva sembra essere stufa di queste dinamiche, che ha vissuto prima in quanto spettatrice. E spiega: “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente.io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la TV per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!“. Dello stesso avviso sono anche Carmen Russo e Manila Nazzaro. Le due signore si erano già lamentate prima di questa situazione, arrivando a pensare che forse sarebbe stato meglio lasciare il gioco, visto che si continuava comunque a parlare solo di certe vicende.

Manila ha dato ragione a Eva Grimaldi e ha commentato: “Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese ma non abbiamo mai avuto un minuto delle nostre cose. Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti?“. Effettivamente se dovessimo pensare a una immagine di Manila, la vedremmo con lo straccetto in mano, come aveva fatto notare anche sua madre…

Dello stesso avviso anche Carmen Russo che commenta: “Alex quando parla ha la voce impostata e questa cosa aveva le caratteristiche della telenovelas, lui, lei e l’altra. Questa cosa dura da tanto perché funziona.“

