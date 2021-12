I saluti di Amici 21 e i regali per i ragazzi ma senza Christian, Mattia e Crytical: che fine hanno fatto?

Ultima puntata di Amici 21 prima di dare il benvenuto al nuovo anno. E nel day time di oggi, gli allievi del talent di Maria de Filippi, si sono scambiati i regali. Tutti i telespettatori si aspettavano di vedere il ritorno di Mattia e Christian, i due ballerini di Raimondo Todaro scomparsi nel nulla, e quello di Crytical. Ma neppure oggi i ragazzi sono stati protagonisti di questo scambio di dono sotto l’albero di Natale. Ed è per questo che sempre più spettatori che seguono con passione il programma di Canale 5 si stanno chiedendo che fine abbiano fatto gli allievi di Amici 21. Nell’ultima puntata, non erano stati neppure protagonisti, alla domenica pomeriggio. Per Christian si era detto che aveva avuto una brutta febbre, legata alle tonsille. Ed è anche per questo che probabilmente sta passando la sua convalescenza in albergo, in una sorta di quarantena. Per quanto i ragazzi infatti stiano in una sorta di bolla, potrebbe comunque capitare di contagiarsi, e allora forse anche per questo, il ballerino resta ancora isolato in attesa di guarire. Stesso discorso vale per Crytical, anche lui, aveva avuto la febbre, come detto appunto nell’ultima puntata di Amici 21 del pomeriggio. Nessuna notizia in questo senso invece per quello che riguarda Mattia, che invece sembrava avere dei problemi al piede, forse alla caviglia. Ma allora come mai, nessuno dei tre è presente in casetta? E’ questa la domanda che tutti comunque si pongono. In particolare in riferimento a Mattia, che non aveva febbre ma solo un problema muscolare o simile e quindi nessuna cosa che facesse pensare a un possibile contagio.

Da parte della produzione non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale in merito e neppure i ragazzi dai social hanno detto qualcosa su quello che sta succedendo per cui davvero, non possiamo sbilanciarci ma è chiaro che ci auguriamo che tutti i tre possano tornare il prima possibile e che stiano chiaramente bene.

Amici 21 va in pausa, si torna nel 2022

A meno che i ragazzi non dicano quello che sta succedendo sui social, scopriremo i dettagli solo tra un paio di settimane, quando andranno in onda le nuove puntate di Amici. Il day time di Amici 21 dovrebbe riprendere il 10 gennaio, forse il 9 potrebbe andare in onda uno speciale. Staremo a vedere ma sicuramente vi terremo aggiornati, qualora ci fossero delle novità in merito.

