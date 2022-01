Lulù non perdona Katia Ricciarelli: “Per le frasi come le sue, i ragazzi si ammazzano”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è una apparente quiete anche se in realtà nulla è tornato come prima. Dopo la puntata di venerdì, alcuni concorrenti hanno cercato di riunire i gruppi, di cambiare alcune dinamiche ma le frasi che Katia Ricciarelli ha detto sono troppo gravi, soprattutto per Lulù Selassiè che non ha nessuna intenzione di dimenticare. E come ha detto Clarissa, probabilmente sua sorella ha chiesto scusa ma si aspettava ben altro e le sue parole non erano sentite. Mentre Jessica ha cercato in modo più equilibrato di andare avanti, senza comunque dimenticare, a Lulù, quello che è accaduto con Katia non va giù in nessun modo. Ieri mattina, ancora molto scossa dopo la puntata, come si vede in un video che sta circolando in queste ore, la Selassiè si è sfogata con Miriana, spiegando il perchè del suo nervosismo. Si aspettava ben altro, si aspettava una squalifica per la cantante. Non pensava che le frasi razziste e gravi pronunciate dalla Ricciarelli potessero avere lo stesso parole delle sue parolacce. Ed effettivamente è lo stesso identico pensiero fatto da tutti noi a casa.

Le parole di Lulù Selassiè su Katia Ricciarelli

Parlando con Miriana, Lulù ha ricordato la storia di Seid, il ragazzo ventenne che si è tolto la vita proprio questa estate: “Sono molto agitata perché io pensavo che la sbattevano fuori a questa. E’ un messaggio orribile questo. Questa estate un ragazzino etiope si è suicidato, 15 anni, perché gli dicevano di tornare al suo paese, voleva fare il calciatore e si è ammazzato, poteva diventare qualcuno. “

Ed è proprio quello che il conduttore del Grande Fratello VIP 6 non è stato in grado di far capire. La gravità delle frasi di Katia Ricciarelli, che vanno ben oltre un gioco, non si fermano al reality e sono di una gravità inaudita.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".