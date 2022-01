La caduta di Soleil è colpa di Katia Ricciarelli? Miriana sentenzia

Non l’ha presa proprio benissimo la scelta del pubblico Soleil Sorge che, dopo 4 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIp 6 su è vista togliere la corona di preferita dal pubblico. Scettro e corona sono passati nelle mani di Nathaly Caldonazzo, inaspettatamente e tra l’altro anche con percentuali molto alte. Una cosa che ha stupito tutti: dal pubblico ai concorrenti del reality di Canale 5. E se ovviamente la Caldonazzo non ha potuto che essere lieta di questa lieta novella, la Sorge ha reagito male, arrivando anche a pensare che sia arrivato il momento di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 per tornare nella vita vera.

Dopo la diretta ovviamente, è arrivato il momento dei bilanci e tra le prime a chiedersi il perchè di questa caduta, dall’essere perennemente la più amata, a venir superata dall’ultima arrivata, è stata Miriana Trevisan.

Soleil non è più la preferita del pubblico: è colpa di Katia?

Nel post puntata, la Trevisan ha iniziato a fare dei ragionamenti su questo voto e ha detto in modo abbastanza esplicito quello che pensa, sottolineando che probabilmente il pubblico non ha gradito tutta la storia di Katia e visto che Soleil è una sua alleata che mai si è dissociata neppure per un istante, allora quella di non essere la preferita, potrebbe essere una sorta di punizione: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… […] Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano.“

E ancora: “ Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’ E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!“.

Jessica invece ha pensato che i fan degli altri concorrenti, si siano uniti insieme per eleggere Nathaly preferita e ha commentato: “Quello che è successo è per il nostro gruppo. Guarda che è una cosa forte. Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”.

