A Delia piace Barù? Il vippone risponde per le rime: “Non sparo sulla croce rossa”

Serata infuocata ieri al Grande Fratello VIP 6. Un faccia a faccia molto interessante tra Delia e Barù. Iniziata un po’ come una situazione scherzosa, tra i due poi c’è stata una discussione, con toni molto placati, che ha portato Barù a spiegare perchè non riesce a credere alle buone intenzioni di Delia. Non solo. Barù ha fatto notare diverse cose alla moglie di Alex Belli che in un primo momento, aveva anche provato a scherzare dicendo che nella casa, stava proprio cercando un uomo come lui. Un “corteggiamento” che a quanto pare, non ha fatto presa su Barù che ha subito chiarito quella che è a oggi la sua posizione, senza troppi giri di parole, tra l’altro.

La rivelazione di Delia Duran: Barù non le crede neanche un po’

Ieri sera quindi, tra una chiacchierata e l’altra, la Duran ha commentato: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“.

Barù ha subito spiegato a Delia che non crede a nulla di quello che lei dice e ha commentato: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo.“

E poi: “ Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare. […] Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”. Barù le ha anche detto che sarà la prossima persona che nominerà visto che la trova anche molto antipatica…

