Federica si salva, Signorini le dà della “trasparente” eppure l’ha scelta lui

Questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6 resterà una delle peggiori della storia di Canale 5. Che Alfonso Signorini sia un bravissimo direttore, sia un bravo giornalista e un professionista nel suo settore, nessuno può metterlo in dubbio ma la conduzione, non fa per lui. Completamente inadatto: nella prima edizione gli si poteva perdonare, nella seconda un po’ meno, nella terza è un orrore vedere determinati atteggiamenti, soprattutto con i concorrenti che non rientrano nelle sue grazie. E’ quello che è succede con Federica Calemme: entrata nel reality evidentemente, per scelta degli autori solo per fare numero, Signorini la tratta con una sufficienza che fa davvero ribrezzo. Ieri sera, dopo che Federica ha vinto l’ennesimo televoto ( da oltre un mese non si è mai parlato di lei in nessuna clip, non si è mai raccontato chi sia, e viene solo maltrattata in diretta) Signorini si è detto scioccato del fatto che abbia superato un televoto mentre gente come Valerina Marini e Giacomo Urtis ( che il pubblico mal digerisce da anni, visto che continua a buttarli fuori dai programmi a cui partecipano) siano stati eliminati. Le ha dato della trasparente e insieme alla signora che dice di non citare suo marito, perchè lei è Sonia Bruganelli e non ha nulla a che fare con Bonolis, ha detto che va avanti solo per la storia con Gianmaria. Che essendo lui molto amato, lei vada avanti per osmosi.

Il vergognoso trattamento riservato a Federica Calemme

E’ mai possibile che si possa avere questo atteggiamento verso un concorrente che tra l’altro, teoricamente, essendo tu il conduttore del programma, ti sei scelto? Ma vi immaginate se dopo il Festival, Amadeus definisse la canzone vincitrice una cagata pazzesca, dopo averla messa nella lista di quelle da portare all’Ariston? Ma si può davvero dare a una ragazza di 20 anni della trasparente con quella facilità? Va bene, non avrà carattere, non spiccherà per litigate, ma le sue posizioni Federica, le ha prese eccome. Invece Manuel il protetto, oltre che passare il tempo con Lulù, dopo averla trattata come una stalker, che cosa ha fatto in casa? O Giucas Casella quali dinamiche avrebbe creato, quali prese di posizione lo hanno reso protagonista in questa edizione? Ci vuole davvero una bella faccia tosta a lasciarsi andare a simili affermazioni. Ma del resto un conduttore che applaude solo alcuni dei concorrenti, qualsiasi cosa dicono e non riesce neppure a ricordare dinamiche e nomi 4 mesi dopo, la dice lunga sul modo di operare in questo reality. Parecchio vergognoso.

Vai Federica, non brillerai per carattere, nessuno sa chi sei, non sei famosa, sei stata incoerente con Gianmaria, ma hai dato a Sophie dei consigli preziosi, non ti sei avvicinata per convenienza ai vipponi più in vista, sei estramamente educata e rispettosa e il pubblico ti apprezza per questo. E probabilmente, se tanto mi dà tanto, continuerà a farlo.

