Caos al GF VIP, Delia dice di non sentire i sapori e sui social fioccano congetture

Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 6 è stata organizzata una festa venezuelana in onore di Delia Duran che purtroppo, come era capitato anche il giorno del compleanno di Kabir, ha dovuto cucinare per tutti! Alla faccia della festa insomma…E una frase di Delia, arrivata proprio mentre stava preparando la cena, ha scatenato il caos tra i telespettatori che stavano seguendo la diretta. La Duran infatti, mentre preparava uno dei piatti per la cena, ha detto di non sentire se andasse bene di sale. Secondo altri spettatori, la compagnia di Alex Belli avrebbe anche detto di non sentire bene odori e sapori ( non avendolo sentito con le nostre orecchie, non possiamo confermare). Da qui quindi le mille teorie: Delia è entrata con il covid nella casa del Grande Fratello VIP, Delia non sta bene, Delia ha anche una brutta tosse, la regia ha censurato questo discorso…Un vero e proprio tsunami sui social che però di concreto ha ben poco. Ed è la seconda volta che tra l’altro Delia finisce in una situazione di questo genere.

Prima che entrasse in modo ufficiale, la donna era già stata in quarantena. Qualcuno disse che aveva avuto il covid e che aveva quindi dovuto rinunciare al suo ingresso ( Delia era poi rientrata a casa da Alex Belli, dopo esser sparita per qualche giorno). Ed è per questo quindi che molti spettatori hanno pensato che il fatto di non sentire odori e sapori, fosse uno strascico di una malattia superata. Ricordiamo però che Delia, in quella occasione, mostrò sul suo profilo instagram, una foto di un tampone rapido fatto, negativo. E disse di non avere il covid e che avrebbe affidato mandato ai suoi legali per diffidare le persone che avevano detto che fosse malata.

Delia e Alex Belli troppo vicini nella diretta?

A preoccupare i fan del Grande Fratello VIP 6 anche quello che è avvenuto nella puntata di venerdì sera, quando Alex Belli e Delia non hanno rispettato le distanze di sicurezza. E’ intervenuto infatti un uomo della sicurezza ad allontanare Alex, troppo vicino alla sua compagna. Per questo molti hanno anche iniziato a pensare che possa essere successo qualcosa proprio venerdì. Congetture e teorie che però non trovano nessun genere di riscontro.

Ci dobbiamo aspettare un comunicato ufficiale che faccia chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore e che allontani anche il più piccolo sospetto? Pensare che si tenga in casa una persona che potrebbe essere malata è assurdo. Tra l’altro, i concorrenti, seppur isolati, continuano a fare i tamponi in modo regolare nella casa del Grande Fratello VIP 6, proprio per vivere in modo tranquillo e sereno ed evitare qualsiasi problematica.

