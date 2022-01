Soleil medita di lasciare il GF VIP 6: gli attacchi di panico sono un problema

Sono passati 4 mesi e non è affatto semplice gestire quello che ti può succedere in tutto questo tempo di reclusione, in un reality che è una montagna russa di emozioni. Non c’è solo la vita nella casa, il fatto di vedere sempre le stesse persone da mesi. Ma ci sono le assenze, gli affetti che mancano, gli alti e i bassi, la tensione delle puntate. E c’è una vita fuori piena di punti interrogativi. Comprensibile quindi quello che sta accadendo anche a Soleil Sorge che nelle ultime ore ha manifestato la volontà di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6, o almeno ci starebbe pensando. La bella influencer infatti, si è confidata con alcuni amici in casa e ha spiegato che da qualche tempo, soprattutto durante la notte, ha degli attacchi di panico che non riesce a gestire. Questa notte è successo nuovamente e non è stato facile superare la crisi. Per questo motivo, come si legge anche nei tanti tweet che raccontano quanto accaduto nella casa, Soleil avrebbe chiesto la possibilità di parlare con il suo agente per capire che cosa fare. Perchè si sa, la salute, viene davvero prima di tutto.

Soleil lascerà il Grande Fratello VIP 6?

Sui social i fan di Soleil si sono ovviamente schierate dalla sua parte, con la speranza però che si tratti di una situazione passeggera e che la concorrente possa decidere di continuare a fare il suo gioco. Se se lo sentirà ovviamente, perchè bisogna prima pensare alla salute sia fisica che mentale, e poi prendere una decisione. La Sorge è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF VIP e se decidesse di lasciare, il programma perderebbe un personaggio forte capace di creare qualsiasi genere di dinamica.

In casa intanto, le persone vicine a Soleil cercano di starle accanto per darle una mano per superare questo momento sicuramente non semplice.

