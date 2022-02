Nicola Pisu attacca Manila dopo la frase incriminata: “La violenza non ha genere”

Si è alzato un vero e proprio polverone dopo una frase di Manila Nazzaro. La concorrente del Grande Fratello VIP parlando con Miriana Trevisan aveva usato una metafora molto forte ma siamo davvero sicuri che non volesse dire nulla di grave. Eppure la sua frase è stata percepita in maniera diversa da Nicola Pisu, che era in qualche modo il protagonista del discorso che la Nazzaro e Miriana stavano facendo in quel momento. Nicola si è sentito toccato da quelle parole e ha deciso di scrivere un lungo post sui social per spiega che cosa ha provato.

Ma facciamo un passo indietro. Manila, parlando con Miriana, aveva spiegato le sue sensazioni in merito ad alcune frasi di Nicola Pisu, dette forse perchè dettate dalla rabbia nei suoi confronti. “Quella roba lì che ha fatto in confessionale, quella roba lì che ti ha detto in confessionale quando ti ha nominato. ‘Speriamo che trovi uomini che…’. Lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì metti proprio un muro. Una roba del genere proprio no, via, fine. Ti ha detto che ti meritavi un uomo che ti trattava male.” Uno scivolone forse, una frase che però Nicola oggi pensa sia qualcosa di molto violento.

Le parole di Nicola Pisu contro Manila Nazzaro sui social

Nicola quindi, postando una foto di Manila in compagna di Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia e nonno di Nicola, ha scritto:

Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perchè il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce.Possibile che non ti accorgi nemmeno che sono proprio parole così che spesso ‘armano’ le mani degli uomini violenti?Cara Manila, il tema della violenza sulle donne è troppo serio e complesso per essere sacrificato in tv in nome degli ascolti. Io a questo giochino non mi sono mai prestato. Quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa riconoscendo che una frase detta con leggerezza in un momento di fragilità, poteva prestarsi a fraintendimenti che mai avrei voluto. Anzi, mi auguro che chi si indignò allora condannandomi, si faccia sentire più forte adesso.Perchè mi dispiace tanto ammetterlo ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!

Si parlerà anche di questo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda questa sera su Canale 5? Staremo a vedere.

