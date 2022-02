Un brutto momento, permetteteci di dirlo, soprattutto perchè non siamo a Uomini e Donne e neppure a Ballando con le stelle, dove i protagonisti sono tutti adulti e non dei ragazzi che dovrebbero prendere come esempio i loro insegnanti. I toni usati ieri da Raimondo Todaro nella puntata di Amici 21 del 6 febbraio, sono stati imbarazzanti ed esagerati. Ha usato delle parole molto offensive nei confronti di Alessandra Celentano accusandola di qualsiasi cosa: di voler prendere il suo posto, di fare provini di nascosto per scegliere anche professionisti di latino, di voler mettere in difficoltà Mattia ma poi di cambiare idea rendendosi conto che il ballerino avrebbe vinto la sfida contro quello scelto da lei. “Io mi sento offeso, che sto qui a fare” ha detto Raimondo al quale però è stata la stessa Maria de Filippi a far notare due cose. La prima: che anche lui può fare tutto quello che la Celentano sta facendo, la seconda che nella sua classe di allievi, c’è solo un ballerino di latino, per cui non è vero che si occupa solo di latino…

E’ scontro tra Todaro e Alessandra Celentano

Lo scontro tra i due è iniziato quando la Celentano, dopo aver chiesto se Mattia potesse ballare, ha deciso di fare la sfida. Mentre il ballerino era titubante ( anche se il giorno prima aveva ballato alle prove) Raimondo con grande spavalderia aveva fatto invece notare che Mattia avrebbe vinto dando anche solo il 10% della sua potenzialità.

Le accuse rivolte alla Celentano sono state diverse: “Cara Alessandra, sono sincero, trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia al serale in forma al 100% diventa pericoloso e problematico per i suoi e quindi dice ‘ora che sta al 10% lo mando via che è meglio’. Io penso questo di te ed è la verità. Perché tu sai benissimo che sono 3 giorni che riesce ad appoggiare appena i piedi e sai che non è pronto. Tu vuoi tirare fuori Mattia dal serale perché per te sarebbe problematico. Sei imbarazzante e te lo ripeto. Dici delle grandi baggianate basta. Dici tante ca**ate. Io al posto tuo mi affosserei. “

Todaro si è arrabbiato maggiormente quando poi Alessandra ha deciso di interrompere la sfida e di dare il banco a Leonardo. Maria de Filippi ha provato a spiegare che non aveva paura di perdere la sfida ma semplicemente si prepara per il serale mettendo anche nella sua squadra un ballerino di latino. A questo punto Todaro ha commentato: “Se non lo metti sotto con la macchina al serale Mattia ci arriva! Ma andiamo avanti con la sfida, tanto Mattia anche al 10% batterà il tuo sfidante.” Parole che Alessandra non ha in nessun modo gradito invitando Raimondo a non permettersi di dire certe cose.

Raimondo è rimasto sulla sua idea, convinto del fatto che Mattia avrebbe vinto lo stesso. E non ha cambiato neppure idea su altri versanti quando Maria ha spiegato che è stata lei a chiamare Vincenzo per sostituire Umberto rimasto a casa per motivi legati al covid e che non ci sono provini. “A meno che non li faccia di notte a casa sua” ha detto la conduttrice. “Io che ci sto a fare qui, me ne posso andare a casa” ha sbottato Todaro con Alessandra che gli ha fatto eco: “Vacci pure”.

