Antonio Medugno in crisi pensa di lasciare il GF VIP e svela il motivo

Nelle ultime ore Antonio Medugno non ha vissuto momenti facili nella casa del Grande Fratello VIP 6. Pessime le accuse che gli sono state rivolte nella diretta ( anche altri vipponi da mesi si comportano male per quello che riguarda l’igiene in casa ma non vengono messi alla berlina in quel modo) e pessimo anche l’atteggiamento di molti vipponi che, come se fossero i bulletti della situazione, hanno messo al muro il nuovo arrivato, il più debole. Medugno c’è rimasto davvero male anche per la nomination di Gianluca: sono entrato insieme, è il solo con il quale ha legato di più e non se lo aspettava. Antonio però non aveva calcolato che il caro Gianluca nella vita vera è amico di Alessandro Basciano, ed era chiaro che si sarebbe schierato in questo modo. In ogni caso, i problemi di Antonio, sono anche altri. Il concorrente del Grande Fratello VIP 6 ha spiegato ieri a Jessica che ha paura che torni a galla un suo problema che ha già fuori…Si tratta di una cosa delicata che potrebbe persino portarlo a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6.

Antonio Medugno lascia il GF VIP ? Le sue parole

Parlando con Jessica, Antonio ha chiesto: “Ma c’è stato qualcuno che quest’anno ha abbandonato? Ah, no? Se voglio abbandonare? Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. “

E poi ha continuato: “E’ una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura“. Vedremo nelle prossime ore quella che sarà la decisione presa da Antonio Medugno sul suo possibile addio al gioco. Nel frattempo Soleil ha deciso di stare accanto ad Antonio e gli ha offerto tutto il suo aiuto, qualora ne avesse bisogno.

