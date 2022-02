Esplode la lite tra Lulù e Sophie: si passa dal vittimismo ai disturbi alimentari

Giornata difficile per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6. Come ha fatto notare pochissimi minuti fa Nathaly Caldonazzo in diretta con Alfonso Signorini nel day time di questo pomeriggio, oggi c’è tanto materiale da poter fare dieci puntate in prima serata. Pochi minuti fa nella casa è scoppiata una lite molto forte tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. Il motivo è davvero banalissimo: tutto è partito dai fiocchi di latte. Non sono stati portati nel modo corretto, ce ne erano di meno sulla lista, qualcuno ne ha mangiati di più. Non è dato sapere ma Lulù viene tirata in ballo in questa discussione da Sophie che le fa notare alcune cose. Quando si parla di cibo, Lulù è particolarmente suscettibile e alla fine ne è nata una forte discussione, non tanto per il contenuto iniziale ma per il fatto che la Codegoni abbia accusato Lulù di voler passare sempre per vittima, senza essere in grado di sostenere una conversazione argomentando e provando a spiegare le sue ragioni.

Dalla tazza di fiocchi di latte quindi, la questione è degenerata tanto che successivamente, c’è stato poi anche un durissimo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, come sottolineato anche da Signorini proprio nel day time di oggi del GF VIP 6.

Le accuse di Sophie a Lulù

Se tutto quindi era iniziato con una tazza di fiocchi di latte che non era stata condivisa, poi si è passati ad altro e Sophie, vedendo Lulù piangere ha sbottato: “Questa non è una strategia di gioco, ma una strategia di vita, piange perché sa che così gli altri smettono di attaccarla”.

Come si può leggere anche sui social, analizzando i tanti commenti di chi stava seguendo in diretta questo momento ( nel video pubblicato sul sito ufficiale del GF VIP 6 sono stati tagliati alcuni spezzoni), ci sarebbero state anche delle accuse mosse da Basciano a Lulù. Avrebbe accusato la principessa di aver preso questi fiocchi (o bevuto il suo latte) dopo il pollo tanto da star male. Molti spettatori fanno notare che Lulù si è sentita male si, ma per altri motivi. E ancora una volta si parla dei problemi di anoressia e bulimia che però non sono stati mai realmente affrontati in modo diretto dalla principessa.

Lulù ha sempre spiegato e ha provato a farlo anche oggi, che alcune cose non le può mangiare, che la fanno stare male, ma la discussione appunto, è degenerata perchè Sophie ha lanciato altre accuse che sono andate oltre la questione cibo. “Parli sempre di problemi, ma condividiamo” ha urlato Sophie mentre Lulù provava a spiegarle dei suoi disturbi alimentari. La principessa mentre Katia provava a farla respirare, ha iniziato ad avere un attacco di panico ma non sembrava interessare alle altre persone che hanno continuato a urlare per mantenere il punto sulle loro ragioni.

Lo ribadiamo e lo abbiamo detto più volte: Lulù sarà una bravissima ragazza ma il suo posto non era nella casa del Grande Fratello VIP. Ha bisogno di un percorso serio per risolvere queste problematiche: i disturbi alimentari sono una malattia, non si combattono in una casa con 20 sconosciuti, con la tensione di una diretta, con le liti di questo genere.

