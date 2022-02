Che figuracce Alessandro Basciano al GF VIP 6: ritratto di un inguaribile arrogante

Lo diciamo da settimane, ma qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 6 preferisce pensare che Alessandro Basciano sia quello di una lettera d’amore scritta a Sophie ( livello ragazzino di 16 anni alla prima cotta, e lo diciamo perchè il ligure ci tritura le ovaie ogni giorno ricordandoci che ha 30 anni ed è un uomo vissuto). Un uomo che ama non umilia, non manca di rispetto, non usa quei toni, non continua a parlarti sopra. Basciano in diretta, non urla, di questo gli va dato atto ma parla, parla parla. O cerca di farlo, visto che non riesce a esprimersi per spiegare neppure i concetti più basilari. Resterà nella storia di questo Grande Fratello VIP 6 come quello che dopo le feste alcolemiche sbraitava contro la sua fidanzata, come quello rimproverato una settimana si e l’altra pure dal conduttore. E ieri sera ha dato il meglio di se. Nel confronto con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è arrivato persino a minacciare le opinioniste. Dimenticando di aver detto peste e corna della donna che dice di amare, si è permesso di accusare le due opinioniste, che per una volta avevano più che ragione, di non ricordare quello che dicevano. “Vi assumerete le responsabilità di quello che state dicendo” continuava a dire da dentro la casa. Mai una scusa, sincera. Già perchè anche ieri, alla fine ha messo la coda tra le gambe ma durante le pubblicità varie ed eventuali ha continuato a dire che è stato ordito tutto contro di lui, che è una vittima. Effettivamente urlare contro a una persona: “Adesso prendo questo peso e te lo tiro in tesa” è una cosa bellissima ecco, di quelle che tutti i familiari a casa vogliono vedere per essere orgogliosi del proprio parente.

Alessandro Basciano: quando l’arroganza si fa manifesto

La verità è che siamo di fronte a un grandissimo arrogante, che non si rende conto neppure degli enormi errori che ha commesso. Che per 20 minuti ha cercato di spiegare, giustificarsi, quando avrebbe dovuto dire una sola cosa: SCUSATEMI, SONO STATO un cafone, arrogante, maleducato. Perchè queste sono solo alcune delle parole che possono descrivere l’atteggiamento che il Basciano sta avendo nella casa del GF VIP. C’è altro fuori? Bhè non lo sappiamo, non ce l’ha mostrato.

E in questa serata assolutamente a dimenticare, non si salva nessuno eh. Perchè gli altri continuavano a ridere, senza rendersi conto che il Basciano era stato travolto da una evidente crisi di nervi. Imbarazzante la reazione di una Sophie che si spaccia per una donna matura di 50 anni ma ieri si è comportata come una tredicenne. Del resto, quando pensi di essere innamorata ma in realtà non lo sei, ti comporti in questo modo. Ridi in faccia alla persona che dovresti tutelare e lo lasci autodistruggersi. Un grandissimo esempio entrambi, di quello che mai si dovrebbe fare.

Per concludere in bellezza la serata, mentre il programma era ancora in diretta ha iniziato a preparare le valigie per lasciare la casa ( e a memoria questa è più o meno la terza o la quarta volta che dice di voler uscire dal GF VIP). Dopo solo due parole di Signorini ha deciso di restare e ha proseguito, purtroppo per noi.

