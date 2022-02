Sui social si parla di una bestemmia di Lulù al GFVIP 6 ma un video chiarisce tutto

Non c’è edizione del Grande Fratello VIP senza un bestemmia gate, ahinoi. E si pensa sempre che qualche concorrente possa perdere il controllo e arrivare a bestemmiare. Qualche mese fa era stata la volta di Soleil, accusata da molti di aver bestemmiato in americano. Oggi tocca a Lulù Selassiè. Nelle ultime ore sono circolati diversi video che avrebbero dovuto dimostrare che la principessa ha bestemmiato, arrabbiata per una spazzola che sembra essere scomparsa nel nulla. Le fan della principessa e i suoi fan, sono scesi subito in campo, trovando i video in questione, per dimostrare che non c’è stata nessuna bestemmia. E sembra proprio che abbiano ragione nel credere che Lulù non lo ha mai fatto e probabilmente mai lo farà. La fatina, ricordando anche tutti i fan che la seguono ormai con grandissimo affetto, prega tutte le sere e non rientra nel suo linguaggio l’uso possibile di una bestemmia. Non sarebbe proprio da lei.

Tutto è bene quel che finisce bene, sembrerebbe proprio che il caso sia stato smontato nel giro di poche ore! Resta invece ancora tutto da scoprire quello che è successo con Nathaly e quali sono state queste famose frasi da lei pronunciate ma la sensazione è che bisognerà attendere ancora. Probabilmente solo lunedì sera scopriremo qualcosa in più su questa vicenda…

Nel frattempo il video incriminato per voi.

Lulù Selassiè ha bestemmiato? Il video incriminato chiarisce ogni dubbio

Nessuna bestemmia gentilmente non inventate più … se dovete documentatevi prima con i video #gfvip che sia per LULÙ è per tutti pic.twitter.com/b3SCNGAhpn February 26, 2022

Nel momento incriminato, in realtà, Lulù direbbe solo “oddio” e non ci sarebbe nessuna bestemmia.