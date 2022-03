Serata no per le donne del GF VIP 6: doppia eliminazione, addio finale

Se vi siete persi la puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri non temete! Sta per arrivare il resoconto su quanto accaduto nel corso della serata! Il 7 marzo 2022 non è stata una giornata molto positiva per le donne della casa, anzi! La puntata di ieri è iniziata infatti con la prima eliminazione che ha visto una delle donne protagoniste di questa edizione, uscire dal gioco. A lasciare la casa, con il voto del pubblico che le ha preferito Jessica e Davide, è stata infatti Miriana Trevisan. La sensitiva della casa questa volta non se l’aspettava, in settimana aveva più volte detto a Manila che non aveva questa sensazione, che non si aspettava di uscire e invece è successo.

Dopo Miriana Trevisan anche Soleil lascia il Grande Fratello VIP 6

Poi i concorrenti sono stati chiamati a scegliere due vipponi da mandare al televoto con la consapevolezza che uno di loro sarebbe arrivato in finale, l’altro eliminato. Un televoto all’ultimo sangue, è proprio il caso di dirlo e così è successo. In sfida per il posto in finale ci sono andati Davide Silvestri ( che era stato salvato da poco dal pubblico ) e poi Soleil Sorge. Due amici che si sono scontrati di recente ma anche ritrovati e si sono detti felicissimi di essere arrivati insieme a questo scontro finale. Nella casa del Grande Fratello VIP 6, erano tutti convinti che alla fine, a spuntarla, sarebbe stata Soleil Sorge, da sempre amatissima dal pubblico. Ma Soleil, che poteva essere una potenziale vincitrice, purtroppo nel corso dei mesi ha perso la retta via e il pubblico, in parte, ha smesso di fare il tifo per lei e il fatto che abbia perso poi anche contro Davide ieri, ne è la dimostrazione.

Ad annunciare la sconfitta al televoto di Soleil ci ha pensato ovviamente Signorini. La vippona lascia la casa dopo sei mesi di gioco con il 48% dei voti contro il 52 di Davide. Percentuali vicinissime. Per Soleil niente spazio neppure in studio. Si era fatta “na certa” per cui Signorini le ha spiegato che sarà accolta in grande stile giovedì sera in puntata. Manca pochissimo alla finalissima che andrà in onda in diretta il 14 marzo 2022 su Canale 5.