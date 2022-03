La velenosa battuta di Ilary Blasi: la frecciata a Signorini che infiamma i social, altro che amici amici

“Amore fatti abbracciare, sei incantevole, che piacere rivederti” potevano essere alcune delle frasi dette tra Ilary Blasi e Signorini nella puntata della reunion nello studio del Grande Fratello VIP. Uno studio che fino a tre edizioni fa aveva visto la conduttrice al timone del reality, mentre il direttore di Chi, era opinionista. E chi si sarebbe quindi aspettato la battuta al veleno che Ilary ha regalato nei primi minuti di diretta dell’Isola dei famosi. Sembravano volersi così tanto bene lei e Alfonso ( occhi che a ritrovarsi la presunta amante di Totti che parla sulla rivista Chi è un attimo eh, Barbara d’Urso ne sa qualcosa). A testimonianza della grande amicizia tra Ilary e Alfonso, c’era stata anche la differenza di trattamento tra lei e la d’Urso, così dicevano i più cattivelli. Per Ilary una passerella in diretta in studio, per Barbara, un mesto collegamento…

Ed è proprio per questo che la battuta che Ilary Blasi ha regalato nella prima puntata dell’Isola dei famosi 2022 ha sorpreso un po’ tutti. Oddio, sono tanto a sostenere che in quel di Mediaset, tra le varie prime donne, non tiri una bell’aria…E forse questa è anche un po’ la dimostrazione…

La frecciata avvelenata di Ilary Blasi, destinatario: Alfonso Signorini

Tutto è iniziato proprio nei primi minuti della diretta dell’isola, quando la Blasi ha presentato Savino e Vladi, che saranno al suo fianco nelle vesti di opinionisti in questa edizione del reality di Canale 5: “Voglio anche presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino che ha anche presentato un’edizione. “

Scherzano si è avvicinata a Luxuria e ha commentato: “Poi qui con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. “

E la bordata finale che in pochi secondi è diventata virale sui social: “E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo.”