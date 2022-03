Nicola Savino e Vladimir Luxuria perfetti opinionisti per Ilary Blasi: è un trio che funziona

Finalmente dopo anni abbiamo capito come far funzionare una coppia di opinionisti e una conduttrice. Ci sono voluti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per ricordare al pubblico, quella che è sempre stata l’utilità degli opinionisti in un reality come l‘Isola dei famosi ( ma non solo). Non prendersi troppo sul serio, non patteggiare in nessun modo per un concorrente o per un altro; essere informati al punto giusto; avere idea delle dinamiche di un programma che si commenta. Ma soprattutto avere la giusta sintonia con Ilary Blasi e non essere in competizione. Succede quando non ci si sente una prima donna e soprattutto non si ha nulla da dimostrare. Succede quando hai al tuo fianco due professionisti del loro settore. Nicola Savino che di Isola ne sa forse più di Ilary Blasi e vale lo stesso per Vladimir, autoironica, sagace, divertente, pettegola al punto giusto. E poi Savino che ha una marcia in più nel suo rapporto con Ilary, quella che gli permette di essere divertente, prenderla in giro, farla sorridere e non farla sbadigliare, come era successo in altre occasioni. Stuzzicano, fanno delle battute che finalmente il pubblico a casa apprezza, giocano con i concorrenti e si divertono.

Promossi a pieni voti Savino e Luxuria: con Ilary Blasi un trio perfetto

Sono due persone che sanno stare sul palco, due spalle su cui Ilary sa di poter contare. Se anche si perdesse qualcosa strada facendo, saprebbe che il filo del discorso lo riprenderebbero i due al suo fianco. Un trio che funziona davvero. E che rende, anche grazie a un cast scoppiettante, sicuramente da vedere questa Isola. Un reality finalmente non noioso frutto di dinamiche posticce. Si dà spazio ai concorrenti, meno clip ma più sostanza, più succo nella diretta e negli scontri. Quello che il pubblica da sempre vuole vedere in un reality. Non quello che piace al conduttore o alla conduttrice, non i video mielosi per gli amici, non sempre le solite cose che annoiano. Il giusto pepe in questa edizione che promette scintille c’è e le prime tre puntate sono filate liscissime. Dopo anni di mare piatto, finalmente le onde da cavalcare sono arrivate.