Patrizia Bonetti costretta al ritiro dall’Isola o in attesa di guarire dopo i problemi? Le news

Che Patrizia Bonetti si fosse ustionata, e non poco, nella prima puntata dell’Isola a cui aveva partecipato, era parecchio evidente. Dopo la prova del fuoco, una volta arrivata sull’altra spiaggia, la Bonetti continuava a mostrare insofferenza verso le ustioni che aveva sulle braccia e sul torace, nonostante abbia cercato di non parlarne. Si vedeva benissimo che la situazione non era gestibile, visto il colore violaceo della pelle della Bonetti. La concorrente dell’Isola, probabilmente ha lasciato da subito la spiaggia, per ricevere le cure del caso. Infatti non l’abbiamo mai vista nei day time per tutta la settimana. Ieri sera poi non si è parlato di lei e neppure la conduttrice ha fatto cenno ( e massimo silenzio anche tra gli altri concorrenti). Abbiamo tutti pensato che Patty Bonetti si stesse curando per quelle brutte ustioni e che per questo fosse assente. Il fatto che però non ci sia stato neppure un collegamento, lascia pensare.

Le ultime notizie su quello che sta succedendo arrivano dai social, non da quelli di Patrizia che al momento non sembrano essere gestiti da lei ( sono state postate delle foto che non hanno nulla a che fare con l’Isola, nonostante gli hashtag, probabilmente già programmati in precedenza).

Isola dei famosi 2022: Patty Bonetti si è ritirata?

Secondo quanto è stato riportato sul portale di Giuseppe Porro, Patrizia, detta Patty, sarebbe già sulla via di ritorno per fare rientro in Italia. Probabilmente ha bisogno di cure molto specifiche e in Honduras non c’era possibilità di averle o forse ha deciso di mettere fine alla sua esperienza ancora prima di cominciarla. Ovviamente noi ci auguriamo che Patrizia stia bene e che non abbia avuto delle conseguenze troppo serie dopo la prova del fuoco. E’ strano però che non ci sia stato nessun riferimento a Patrizia nella puntata di ieri dell’Isola. Forse è stata lei a chiedere che non se ne parlasse, forse è stato fatto di proposito? Dopo il mistero legato all’ingresso di Guendalina Tavassi e suo fratello, c’è un altro giallo sull’Isola…