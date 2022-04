E’ Nunzio show ad Amici 21: balla anche con la bambola Alessandra Celentano ( VIDEO)

“Maestra che dirle è stato un onore sia per lei che per me” con queste parole Nunzio ha concluso il nuovo tutorial dedicato alla maestra Celentano. Nel day time di Amici 21 di oggi però c’è stato qualcosa di diverso rispetto a quelli che abbiamo visto la passata settimana. Il ballerino, pupillo di Raimondo Todaro infatti, non ha solo dedicato il tutorial alla maestra Celentano, ma ha ballato di fronte a lei e con lei. Come è stato possibile? Usando un manichino. In pieno stile Beautiful, anche ad Amici, è sbarcato una bambola con le fattezze di Alessandra Celentano, vestita proprio come la maestra era vestita nell’ultima puntata di Amici in prima serata. Persino con la stessa collana! E per non rendere uno sgarbo alla sua bellezza, per il volto, è stata stampata direttamente la foto della maestra. Nunzietto, come lo chiama lei, ha quindi danzato con la maestra e il pubblico sui social, è ovviamente impazzito per questo nuovo tutorial.

Sui social si sprecano ovviamente i video di questo tutorial…Ve ne mostriamo uno

penso di non aver mai riso così tanto in vita mia #Amici21 pic.twitter.com/ITYdkDPjTr — chia²⁸ (@FratNiall91) April 4, 2022

Tra i vari commenti: “E come disse Leonardo “Tu stai qui per il trash” ecco Nunzio che fa il suo show ballando con il cartonato della Celentano “È stato un piacere sia per lei che per me” STO MALISSIMOOOO.” E ancora: “No va beh la cosa è un tantino inquietante la bambola gonfiabile vestita alla Celentano passa alla storia ma le perle di Nunzio sono sempre top! Dopo averla fatta volteggiare la “bambolina” ha chiuso dicendo ” che dirle grazie di tutto è stato un onore sia per lei che per me! Avrei aggiunto è stato un onore solo per lei!“. Gli apprezzamenti per Nunzio non mancano: “È simpaticissimo e secondo me quando balla è travolgente mi piacerebbe che vincesse nella categoria ballo perché se lo merita.”

Ma c’è anche chi non la pensa in questo modo: “Simpatico, senza dubbio, il problema è che alla fine lo fanno diventare pesante, penso che non siano sue idee, ma della produzione, Maria si diverte a fare litigare la Celentano….e comunque penso che si dovrebbe dare spazio a tutti i ragazzi in parti uguali, come sempre, per fare show si farebbe di tutto…“.