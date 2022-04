La decisione di Mediaset: Silvano squalificato dall’Isola 2022, espressione blasfema inaccettabile

E’ iniziata davvero molto male l‘avventura dei Cugini di campagna in Honduras, una avventura che forse non era già nata sotto una buona stella, se si considera che i due cantanti potrebbero esser arrivati in ritardo anche a causa del covid ( notizia però mai confermata). Lo sbarco all’Isola dei famosi 2022 ha lasciato il segno per i due, visto quello che è successo nella diretta. Silvano infatti, con molta disinvoltura, si è lasciato andare a una bestemmia, neppure il tempo di stringere la mano ad Alvin. Un video esplicito, che non ha lasciato dubbi ai telespettatori prima e dopo anche alla produzione, visto che alla fine, si è optato per la squalifica del cantante. Oggi è arrivato infatti il comunicato stampa ufficiale.

Mediaset aveva tagliato la parte “incriminata” dal video della puntata integrale ma chiaramente il frame di quanto detto da Silvano aveva fatto il giro del web. Inevitabile quindi, la decisione.

Il comunicato stampa ufficiale di Mediaset e la decisione

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“.

Adesso però resta anche un dubbio: che ne sarà di Nik? Questa è l’isola delle coppie per cui i due avrebbero dovuto giocare insieme…Che ne sarà del biondo dei Cugini di campagna? Dopo il ritorno a casa di Patrizia Bonetti, che a causa delle forti ustioni durante la prova del fuoco ha deciso di tornare in Italia, a prendere un volo anche Silvano che potrà finalmente riabbracciare il suo amato Tiziano. Il gemello se la sentiva che stava per succedere qualcosa di brutto a suo fratello ed effettivamente, non sbagliava.