Floriana non ha tutti i torti: anche noi vorremmo vedere molto di più dell’Isola dei famosi e non poche clip

Floriana Secondi non si regge e su questo siamo tutti d’accordo. Parla troppo, è logorroica, rosica, se la prende e nega l’evidenza ma su una cosa ha sicuramente ragione. L’isola dei famosi non è il Grande Fratello e molti dei concorrenti ( soprattutto quelli che hanno già partecipato al reality) sanno bene come muoversi; perchè sanno bene che in Italia arriva ben poco di quello che succede in Honduras e ieri sera Floriana, lo faceva giustamente notare. Si è vero c’è il day time come ha fatto notare Ilary Blasi ma su 24 ore di gioco, quanto vediamo? Forse due ore tagliate e ricucite? Non si mette in dubbio la buona fede di chi monta il materiale ma qui siamo di fronte a un altro grande problema: la quantità di girato che realmente c’è. E quando Floriana ieri sottolineava che le telecamere sull’Isola ci sono e non ci sono, racconta una verità che da anni tutti noi che seguiamo il reality identifichiamo anche come una problematica. Il reality forse non potrà andare in onda h24 ma siamo nel 2022 ed è davvero impossibile comprendere come non ci sia almeno una telecamera fissa, anche solo che faccia pensare ai naufraghi di essere sempre ripresi. Non pretendiamo di vedere tutto, dal bagno alle docce ma almeno una piazzata sull’accampamento. Se pensiamo a programmi come Nudi e Crudi, girati nei posti più sperduti del mondo, in cui si vedono ore su ore di girato ( sarebbe anche interessate dare ad esempio una telecamera al leader della settimana in modo da poter riprendere qualcosa di inedito) l’Isola in confronto, non dovrebbe avere nessuna difficoltà nel mostrarci qualcosa in più. Non solo: meriterebbe ben più spazio su Canale 5 con una fascia giornaliera magari di un’ora e non di 7 minuti.

Perchè dell’Isola vorremmo tutti vedere di più

Se quando si arriva al GF VIP nel prime time, i telespettatori ne sanno persino più del conduttore, con l’Isola invece è diverso e i naufraghi tra l’altro si accusano anche spesso di comportarsi in un modo quando ci sono le telecamere e in un altro quando se ne vanno. E allora: perchè non rivoluzionare anche questo concetto di Isola? Ci sono telecamere piazzate per anni nelle giungle in attesa di riprendere un animale raro e non possiamo recuperare qualche immagine in più sull’Isola? Dove tra l’altro lavorano oltre 150 persone , non lo scordiamo.

Il rischio è quello che il pubblico veda una cosa e che invece sulle spiagge ne succedano altre perchè, anche come dicevamo in precedenza, le vecchie volpi che hanno già partecipato al reality, sanno bene come funziona…Staremo a vedere chissà, magari per le future edizioni qualcosina potrebbe cambiare.