Il fuori onda sull’Isola 2022 mostra la litigata tra Marco Senise e gli altri naufraghi

Lo aveva detto Marco Senise in diretta con Ilary Blasi, che nel corso di un momento di break con la diretta dell’Isola, tra lui, Blind e altri naufraghi c’era stato un duro faccia a faccia. E nella versione dell’Isola più lunga, in onda su Mediaset Extra, si è vista proprio la litigata che ha coinvolto Marco ma anche il cantante e altri naufraghi. Nello scontro anche Roger che non ha gradito una “intromissione” di Senise. Come spesso capita, chi entra in gioco in un secondo momento, viene un po’ messo da parte. A Marco è stato detto che non poteva commentare una situazione, visto che è arrivato da poco e non conosce i precedenti.

Isola dei famosi 2022 il fuori onda: la lite tra Marco e gli altri

Blind ha iniziato nello scontro con Marco: “Tu cosa parli che sei arrivato lunedì?! E non alzare la voce che posso esse tu fijio fratè ripijiate. E non ti scaldare che ti arrossisci e diventi come la maglia“. Il conduttore si è alzato in piedi, non gradendo questo atteggiamento, nonostante Alvin lo invitasse a stare seduto. E ha ripreso Blind: “Se io voglio intervenire lo faccio senza chiedere il permesso a nessuno. Posso commentare gli avvenimenti come voi altri“.

A dare manforte a Blind ci hanno pensato sia Jeremias che Roger, in particolare il modello non ha spiccato per educazione, alzandosi a sua volta e rivolgendosi a Marco in modo brusco: “Marco statti là zitto ti prego che non sai le cose quindi per favore piantala“. L’ex protagonista di Forum ha risposto per le rime: “Statti là non me lo dici. Dillo a tuo fratello e non a me. Blind mi ha detto che non dovrei parlare. Ma stiamo scherzando? Io giudico quello che succede in puntata e posso parlare. E per quanto ne so posso parlare. E tu Blind smettila che potresti essere mio figlio, quindi non alzare i toni smettila. Dovresti avere un po’ più di rispetto per le persone grandi sappilo“.

Non poteva mancare anche l’intervento di Jeremias: “Tu devi avere rispetto per loro più piccoli. Da voi più grande deve venire il rispetto. Invece voi date l’esempio brutto. Iniziate a rispettare voi per far vedere come si fa. Invece non lo fate e siete anche peggio“.